i Das ÖFB-team siegte gegen Israel spät mit 3:1. GEPA pictures Sechs Neue in Startelf Rangnick baut um – ÖFB-Debütanten starten gegen Kosovo Ralf Rangnick verändert seine Elf für das Duell mit dem Kosovo und Franco Foda. Im Tor feiert ein Neuling sein Debüt, auch davor gibt es Änderungen. Von Sport Heute 27.09.2026, 16:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich trifft um 18 Uhr im zweiten Gruppenspiel der Nations League auf den Kosovo – und Teamchef Ralf Rangnick baut seine Mannschaft im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen Israel ordentlich um.

Die größte Überraschung gibt es zwischen den Pfosten. Christian Zawieschitzky steht erstmals im Tor des österreichischen Nationalteams und feiert damit sein ÖFB-Debüt. Genauso wie Nikolas Veratschnig – der rechts in der Verteidigung seine Premiere gibt. Im Vergleich zum ersten Gruppenspiel nimmt Rangnick insgesamt sechs Änderungen vor.

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Die ÖFB-Startelf gegen den Kosovo

Tor: Christian Zawieschitzky

Abwehr: David Affengruber, Kevin Danso, Maximilian Wöber, Nikolas Veratschnig

Mittelfeld: Xaver Schlager, Paul Wanner, Nicolas Seiwald, Romano Schmid, Patrick Wimmer

Angriff: Junior Adamu

Schon vor Bekanntgabe der Aufstellung war klar, dass Rangnick auf drei Spieler verzichten wird. Michael Gregoritsch, Phillipp Mwene und Philipp Lienhart wurden aus dem 23-Mann-Spieltagskader gestrichen und verfolgen die Partie von der Tribüne. Auch LASK-Goalie Lukas Jungwirth schaffte es nicht ins Aufgebot.

Gregoritsch laboriert an einer Knöchelverletzung. Bei Mwene und Lienhart dürften hingegen vor allem Gründe der Belastungssteuerung ausschlaggebend sein.

Zweites Spiel nach ÖFB-Umbruch

Die Partie gegen den Kosovo ist erst das zweite Spiel des neu formierten ÖFB-Teams. Nach dem WM-Aus gegen Spanien beendete Marko Arnautovic seine Teamkarriere, Marcel Sabitzer legt derzeit eine Pause im Nationalteam ein.

ÖFB-Kaderumbruch im Herbst 2026 i ?

Kapitän David Alaba wurde nach seiner langen Vereinssuche für diesen Lehrgang ebenfalls nicht einberufen. Mittlerweile steht der ÖFB-Star bei Udinese Calcio unter Vertrag. Christoph Baumgartner fehlt verletzungsbedingt und arbeitet weiter an seinem Comeback.