i Mit der Restplatzbörse können Frühbucher 2027 ihre Urlaubsträume verwirklichen. (c) 2021 isilterzioglu/Shutterstock Wohin soll’s gehen? Ab auf den Wunschzettel! Dein Traumurlaub 2027 Sommer mit der Familie, eine Auszeit zu zweit oder Wintersonne: Mit der Restplatzbörse wird dein Urlaubs-Wunschzettel für 2027 konkret. Von Irma Basagic 26.11.2026, 14:49 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bevor die Geschenke unter den Christbaum kommen, wird der Wunschzettel geschrieben. Wie wäre es heuer mit einer Extraportion Urlaubsvorfreude? Ob Sommerferien mit der Familie, eine Auszeit zu zweit oder Sonne mitten im Winter: Die Restplatzbörse hat Tipps, wie deine Reisewünsche für 2027 in Erfüllung gehen.

# Zeit für die Familie: Sommerferien im Wunschhotel sichern

Der Ferienkalender hängt schon am Kühlschrank? Dann kann die Urlaubsplanung losgehen! Gerade wenn du mit deiner Familie an die Schulferien gebunden bist, lohnt sich frühes Buchen: Jetzt kannst du dir noch das Wunschhotel und die passende Zimmerkategorie sichern. Für Kinder gibt es eigene Rabattaktionen.

Ob Türkei, Griechenland oder Balearen: Bei der Restplatzbörse sind alle Rabatte bereits in den Preisen berücksichtigt. Auf Ibiza liegen die Preise im August sogar um bis zu 23 % unter dem Vorjahr.

Frühbuchen lohnt sich: Sichere dir für deine Familie das Wunschhotel, die passende Zimmerkategorie und tolle Kinderrabatte. (c) 2023 CandyRetriever/Shutterstock

# Zeit für Zweisamkeit: Auszeit abseits der Ferienzeit

Ihr könnt zu zweit verreisen, ohne auf die Schulferien zu schauen? Dann habt ihr bei der Planung mehr Spielraum. In der Vor- und Nachsaison ist die Auswahl größer und die Preise sind günstiger. Auch bei Reisezielen mit vielen freien Plätzen habt ihr mehr Auswahl.

Für eine Auszeit im Frühling bieten sich die Kanaren an. Und wenn ihr im Herbst noch nicht genug vom Sommer habt, könnt ihr ihn in der Türkei, in Griechenland oder auf Mallorca verlängern.

Mehr Spielraum für eine Auszeit zu zweit. (c) 2023 fokke baarssen/Shutterstock

# Zeit für Wärme: Wintersonne statt früher Dunkelheit

Wenn es bei uns früh dunkel wird, darf auf dem Wunschzettel ruhig eine Extraportion Sonne stehen. Die Karibik, Thailand und die Malediven locken im Winter mit Strand und tropischen Temperaturen.

Du möchtest nicht so weit fliegen? Das Rote Meer liegt näher: Nach rund vier Stunden Flug bist du in Ägypten, ganz ohne Jetlag. Selbst im Dezember hat das Meer dort angenehme Badetemperaturen.

Bei der Restplatzbörse steht Ägypten auch im Dezember an der Spitze der bisher meistgebuchten Reiseziele. Ebenfalls einen Blick wert: Dubai ist im Jänner und Februar um bis zu 13 % günstiger als im Vorjahr.

Ägypten ist eines der beliebtesten Reiseziele. Vor allem im Winter lockt es mit vielen Sonnenstunden und angenehmen Temperaturen. (c) 2021 Lucky-photographer/Shutterstock

Früh buchen – ohne sich festzulegen

Bis zum Sommer kann viel passieren. Mit einem Flex-Tarif bleibst du flexibel: Stornieren und Umbuchen kosten nichts. So kannst du schon jetzt planen und dich auf deinen Urlaub freuen.

Urlaubsvorfreude unter dem Christbaum

Auf dem Wunschzettel steht einfach nur "Urlaub", aber noch kein bestimmter Ort? Dann ist ein Reisegutschein der Restplatzbörse eine schöne Geschenkidee. Den Betrag bestimmst du selbst, das Reiseziel suchen sich die Beschenkten aus. Der Gutschein lässt sich für jede beliebige Reise einlösen.

Ein Reisegutschein der Restplatzbörse ist das perfekte Last-Minute-Geschenk.Foto: Restplatzbörse Foto: Restplatzbörse

Auch praktisch, wenn Weihnachten wieder einmal schneller da ist als gedacht: Kauf den Gutschein online und druck ihn gleich daheim aus. Fertig ist das Last-Minute-Geschenk! Möchtest du lieber eine Geschenkkarte überreichen, bekommst du sie in den Filialen.

So verschenkst du schon unterm Christbaum Vorfreude auf den nächsten Urlaub.

Gutscheine online kaufen: www.restplatzboerse.at/reisegutscheine-kaufen/

Alle Infos: www.restplatzboerse.at/reisegutscheine/

Preisvergleich: Analyse der Restplatzbörse, Pauschalreisen 2027 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, Stand November 2026.

Vier Urlaubsideen für deinen Wunschzettel*

# Urlaubsidee 1: Dubai im Februar 1 Woche im 4* Hotel mit Halbpension

Transfer & Direktflug

ab € 956,- p.P.

Mildes, sonniges Wetter mit angenehmen Temperaturen zwischen 20 und 27 °C: Bei rund elf Sonnenstunden pro Tag bleibt in Dubai viel Zeit zum Entdecken und Genießen – von Wüste und Meer bis zu Luxus und Shopping. Weitere Infos: www.restplatzboerse.at

# Urlaubsidee 2: Ägypten / Hurghada im März 1 Woche im 4* Hotel mit All Inclusive

Transfer & Flug

ab € 628,- p.P.

Weitere Infos: www.restplatzboerse.at

Artenreiche Korallenriffe im Roten Meer, viele Sonnenstunden und Ausflüge zwischen Strand, Wüste und Kultur: Hurghada in Ägypten hat viele Seiten, die du entdecken kannst.

Erfahre hier mehr: www.restplatzboerse.at

# Urlaubsidee 3: Türkei / Antalya im August 1 Woche im 4* Hotel mit All Inclusive

Transfer & Flug

ab € 955,- p.P.

Mediterrane Strände, antike Geschichte, Natur und eine große Auswahl an Hotels: Diese Mischung zieht seit Jahrzehnten Millionen von Menschen nach Antalya.

Entdecke jetzt dieses Juwel: www.restplatzboerse.at

# Urlaubsidee 4: Spanien / Mallorca im August 1 Woche im 4* Hotel mit Halbpension

Transfer & Flug

ab € 804,- p.P.

Mallorca bietet alles, was das Urlaubsherz begehrt: raue Gebirgslandschaften und ruhige Buchten für Ruhesuchende, lebendige Städte und mediterrane Kultur für Aktivurlauber.

Lass dich bezaubern: www.restplatzbörse.at

Alle Angebote für 2027 gibt es auf www.restplatzboerse.at/pauschalreisen/fruehbucher/, Beratung auch persönlich in 21 Reisebüros in ganz Österreich. Und wer sich lieber erst später entscheidet, findet die tagesaktuellen Restplätze wie immer auf www.restplatzboerse.at/last-minute/.

(*Abflug Flughafen Wien)