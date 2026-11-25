i Koffer packen, nach Italien ziehen und zehn Jahre keinen Cent Miete zahlen: Mit diesem verlockenden Angebot will Kalabrien neue Bewohner gewinnen. iStock/Aliaksandr Antanovich Gratis wohnen Italien: Wer hier einzieht, zahlt 10 Jahre keine Miete Wo andere Urlaub machen, könntest du bald mietfrei leben. Eine italienische Region lockt mit einem außergewöhnlichen Immobilienangebot. Von Heute Life 25.11.2026, 21:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Morgens bei einem Espresso die italienische Sonne genießen, durch malerische Gassen schlendern und den Feierabend mit einem Glas Wein ausklingen lassen – und das alles, ohne jeden Monat Miete für das eigene Zuhause überweisen zu müssen. Was nach einem ziemlich unrealistischen Auswanderertraum klingt, könnte im Süden Italiens bald Wirklichkeit werden.

Denn Kalabrien lockt mit einem außergewöhnlichen Angebot: Insgesamt 50 leerstehende Häuser werden im Rahmen des Projekts "Ripopola Calabria" für zehn Jahre mietfrei zur Verfügung gestellt. Und das Beste daran: Die Immobilien werden vor dem Einzug auf Kosten der Region renoviert. "Kommt nach Kalabrien und lebt für null Euro", wirbt Regionalpräsident Roberto Occhiuto in einem Video für die Initiative.

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Bis zu 140 Quadratmeter zum Nulltarif

Verteilt auf 26 Gemeinden stehen insgesamt 50 Immobilien zur Auswahl, die sich im Besitz der öffentlichen Hand befinden und derzeit leer stehen oder nicht genutzt werden. Manche bieten sogar bis zu 140 Quadratmeter Wohnfläche. Ganze 20 Millionen Euro investiert die Region in das Projekt. Sobald feststeht, wer den Zuschlag erhält, sollen die Sanierungsarbeiten innerhalb von 18 Monaten abgeschlossen werden.

Mit der Initiative will Kalabrien wieder mehr Leben in seine Gemeinden bringen. Einen Haken gibt es allerdings: Eigentümer der Immobilie werden die neuen Bewohner nicht. Die Häuser bleiben im Besitz der Gemeinden. Was nach Ablauf der zehn Jahre passiert, ist bislang offen.

Was ist der Unterschied zu den 1-Euro-Häusern?

Immer wieder sorgen italienische Gemeinden mit Häusern zum symbolischen Kaufpreis von einem Euro international für Schlagzeilen. Doch hinter dem vermeintlichen Immobilien-Schnäppchen verstecken sich häufig hohe Renovierungskosten, für die die neuen Eigentümer selbst aufkommen müssen. Hier unterscheidet sich das kalabrische Projekt von bisherigen Initiativen. Statt eine sanierungsbedürftige Immobilie zu übernehmen und viel Geld in deren Instandsetzung zu stecken, dürfen die ausgewählten Bewerber in ein bereits renoviertes Zuhause einziehen.

Wer sich ein Gratis-Zuhause sichern kann

Auch Österreicher können sich für das Projekt bewerben. Voraussetzung ist, dass Interessenten volljährig sind und seit mindestens drei Jahren außerhalb Kalabriens leben. Wer bereits staatliche Unterstützung für einen Immobilienkauf erhalten hat, ist von der Teilnahme ausgeschlossen.

Bei der Bewerbung dürfen bis zu drei Wunschimmobilien angegeben werden. Besonders gute Chancen haben unter anderem Familien mit Kindern, Alleinerziehende, junge Paare, Selbstständige, Menschen im Homeoffice sowie Menschen mit Behinderung. Sie erhalten im Auswahlverfahren Zusatzpunkte.

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Wer allerdings auf ein kostenloses Feriendomizil im sonnigen Süden spekuliert, wird enttäuscht. Die neuen Bewohner müssen während der zehn Jahre tatsächlich dort leben. Eine Untervermietung oder Nutzung als Ferienunterkunft ist untersagt. Wer den Neustart unter der italienischen Sonne wagen möchte, sollte sich beeilen: Die Bewerbungsfrist endet am 18. Dezember 2026 um 17 Uhr.