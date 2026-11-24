i Im Thermenresort Loipersdorf warten Thermalbecken, Rutschen und ein exklusiver Adults-only-Bereich – das bringt der steirischen Anlage erneut Platz eins im Österreich-Ranking. Thermenresort Loipersdorf Neues Ranking Das ist Österreichs beste Therme – Platz 2 ist in Wien Ein neues Ranking von "Travelcircus" kürt Österreichs beste Thermen. Platz eins geht in die Steiermark, Wien darf über Silber jubeln. Von Heute Life 24.11.2026, 14:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein heißes Bad, eine entspannende Massage und danach ein paar Stunden in der Sauna: Gerade in der kalten Jahreszeit zieht es viele Österreicher in die Thermen. Doch welches Badeparadies ist eigentlich das beste im Land? Ein neues Ranking des Reiseanbieters Travelcircus liefert jetzt die Antwort – und hält auch für Wiener eine erfreuliche Überraschung bereit.

Denn während sich das Thermenresort Loipersdorf in der Steiermark erneut den ersten Platz sichert, landet die Therme Wien auf dem hervorragenden zweiten Rang. Insgesamt wurden 38 österreichische Thermen unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Zwei echte Publikumsmagneten liegen an der Spitze.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Steirische Therme lässt die Konkurrenz hinter sich

Der österreichische Thermen-Sieger heißt einmal mehr Thermenresort Loipersdorf. Mit 27,17 von maximal 30 Punkten verteidigt die Anlage in der Südoststeiermark ihren Spitzenplatz. Besonders stark schnitt sie bei der Ausstattung (4,82 Punkte) und beim Preis-Leistungs-Verhältnis (4,81 Punkte) ab. Was macht die Anlage so besonders?

i ?

Fast 30.000 Jahre altes Wasser aus der Tiefe

Ein besonderes Argument für Loipersdorf ist das Thermalwasser. Es stammt aus vier Quellen und wird aus rund 1.100 bis 1.200 Metern Tiefe gewonnen. Das Wasser ist nach Angaben des Resorts fast 30.000 Jahre alt und enthält rund 7.500 Milligramm gelöste Mineralstoffe pro Liter.

An der Quelle kommt es mit rund 62 Grad Celsius an die Oberfläche. In den Becken lässt es sich bei angenehmen Temperaturen zwischen 32 und 38 Grad genießen. Das mineralreiche Wasser ist auch ein wichtiger Bestandteil des Gesundheits- und Wellnessangebots.

Wien holt Silber – und punktet mit Großstadt-Wellness

Die Überraschung aus Sicht der Bundeshauptstadt: Die Therme Wien landet mit 25,80 Punkten auf Platz zwei. Damit lässt sie zahlreiche bekannte Wellnessanlagen hinter sich. Besonders bemerkenswert: Bei der Gästebewertung liegt sie mit 4,28 Punkten sogar knapp vor Loipersdorf (4,26).

Die Therme in Oberlaa ist allerdings nicht nur ein klassisches Schwimmbad. Auf einer Gesamtfläche von 75.000 Quadratmetern bietet sie rund 4.000 Quadratmeter Wasserfläche und etwa 3.000 Quadratmeter Saunaareal. Dazu kommen ein großer Gesundheitsbereich und ein Fitnessbereich.

Das Angebot ist entsprechend vielfältig: Neben Thermal- und Sportbecken gibt es Sprudel- und Solebecken, Dampfbäder, finnische Saunen sowie Erlebnisrutschen. Auch Massageliegen und großzügige Ruhebereiche gehören dazu. Ein besonderes Detail ist die erste Thermenbibliothek Österreichs.

Zwei Schwefelquellen machen Oberlaa besonders

Die Geschichte des Standorts ist eng mit seinen Schwefelquellen verbunden. Die beiden Schwefel-Heilquellen bilden die Grundlage des Thermalangebots. Die Therme wurde im Herbst 2010 eröffnet und zählt laut Betreiber zu den modernsten Stadtthermen Europas.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Gesundheitsbereich: Mit der Therme Wien Med verfügt die Anlage über ein Kompetenzzentrum für Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparats.

Der große Vorteil für Wiener: Für einen ausgedehnten Wellnesstag braucht es keine lange Anreise. Die Therme ist mit der U1 direkt erreichbar und verbindet Großstadtkomfort mit einem umfangreichen Wellnessangebot.

Das sind Österreichs zehn beste Thermen

Hinter Loipersdorf und der Therme Wien folgen weitere bekannte Namen. Auf Platz drei landet das EurothermenResort Bad Schallerbach in Oberösterreich mit 25,19 Punkten. Auch das Burgenland, Salzburg und Tirol sind in den Top Ten vertreten.

Das gesamte Ranking im Überblick: Therme Loipersdorf, Steiermark – 27,17 Punkte

Therme Wien, Wien – 25,80 Punkte

EurothermenResort Bad Schallerbach, Oberösterreich – 25,19 Punkte

AVITA Therme & Resort, Burgenland – 24,46 Punkte

Therme Geinberg, Oberösterreich – 24,25 Punkte

Alpentherme Gastein, Salzburg – 23,48 Punkte

Heiltherme Quellenhotel Bad Waltersdorf, Steiermark – 22,98 Punkte

AQUA DOME, Tirol – 22,79 Punkte

Rogner Bad Blumau, Steiermark – 22,70 Punkte

Tauern SPA Therme, Salzburg – 21,44 Punkte

So wurde das Ranking erstellt

Für den mittlerweile zehnten Thermen-Check untersuchte "Travelcircus" insgesamt 278 Thermen mit Sauna in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Davon befinden sich 38 in Österreich.

Bewertet wurde anhand von sechs Kriterien: Gästebewertungen auf Google und Tripadvisor, Google-Suchanfragen, Social-Media-Präsenz, Preis-Leistungs-Verhältnis, Ausstattung und Bekanntheit. Auch die Zahl der Saunen und Dampfbäder sowie zusätzliche Wellnessangebote und Heilquellen flossen in die Bewertung ein.

Pro Kategorie waren maximal fünf Punkte möglich. Insgesamt konnte eine Therme somit 30 Punkte erreichen. Wichtig: Die Länder wurden getrennt bewertet. Die österreichischen Punkte sind daher nicht direkt mit den Ergebnissen aus Deutschland oder der Schweiz vergleichbar.