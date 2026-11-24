i Ab März 2027 kostet ein Tag im Europa-Park mehr: Neben den Tickets steigen auch die Parkgebühren. iStock/Inna Polekhina Tickets und Parkplätze Beliebter Freizeitpark erhöht 2027 die Preise Ab 2027 müssen Besucher im Europa-Park tiefer in die Tasche greifen. Tickets und Parkplätze werden teurer – Familien trifft es besonders. Von Heute Life 24.11.2026, 14:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Tag voller Achterbahnen, Shows und Familien-Spaß kostet künftig mehr: Der Europa-Park im deutschen Rust dreht erneut an der Preisschraube. Ab der Sommersaison 2027 werden sowohl die Eintrittskarten als auch die Parkgebühren teurer. Besonders für Familien kann der Ausflug damit zu einem kostspieligen Vergnügen werden.

Bis zu 79,50 Euro für ein Tagesticket

Wie viel der Eintritt kostet, hängt dabei vom jeweiligen Besuchstag und dem Zeitraum ab. Ab dem Start der Sommersaison 2027 zahlen Erwachsene ab zwölf Jahren jedoch zwischen 70 und 79,50 Euro. Bislang liegt die Preisspanne bei 67 bis 76 Euro. Im teuersten Tarif bedeutet das einen Aufschlag von 3,50 Euro pro Person.

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Auch Kinder zwischen vier und elf Jahren bleiben von der Erhöhung nicht verschont. Ihre Tickets kosten künftig zwischen 59 und 68 Euro statt bisher 56,50 bis 65 Euro. Für Senioren ab 60 Jahren gelten ebenfalls die angehobenen Tarife.

Wer spontan anreist und sein Ticket erst an der Tageskasse kauft, muss zusätzlich zahlen: Hier verlangt der Freizeitpark gleich einen Aufpreis von zehn Euro.

Auch das Parken wird teurer

Doch nicht nur der Eintritt wird teurer. Auch für Besucher, die mit dem Auto anreisen, gibt es eine zusätzliche Belastung. Ab dem 20. März 2027 kostet das Parken zwölf Euro statt bisher zehn Euro.

Wie schnell sich die Mehrkosten summieren, zeigt ein Familienbeispiel: Zwei Erwachsene und zwei Kinder zahlen an einem Tag mit den höchsten Ticketpreisen künftig insgesamt 295 Euro Eintritt. Kommt die Parkgebühr dazu, steigt die Rechnung auf satte 307 Euro. Essen, Getränke und Souvenirs sind dabei noch gar nicht eingerechnet. Ein Familienausflug kann damit schnell zu einer Belastung für die Urlaubskasse werden.

Saisonstart im März 2027

Die neuen Preise gelten mit Beginn der Sommersaison am 20. März 2027. Bis dahin läuft im Europa-Park noch die Saison 2026.

Der Freizeitpark in Rust nahe Freiburg zählt mit mehr als 100 Attraktionen und Shows zu den größten Freizeitparks Europas. 2025 feierte die Anlage ihr 50-jähriges Bestehen. Für Besucher bleibt das Angebot groß – der Preis für einen Tag Achterbahn-Spaß allerdings auch.