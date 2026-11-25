i Eine Raststätte am Tiroler Fernpass sorgt mit negativen Gästebewertungen und Berichten über einen unfreundlichen Betreiber für Aufsehen. APA-Images / Weingartner-Foto "Hier beleidigt Sie der Chef" Ist das die unfreundlichste Raststation Österreichs? Eine Raststation am Fernpass sorgt für Kopfschütteln: Gäste berichten von Beschimpfungen, lautstarken Szenen und einem Betreiber mit wenig Geduld. Von Heute Life 25.11.2026, 08:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Raststation als Urlaubserlebnis der etwas anderen Art: Wer am Fernpass in Tirol einen Zwischenstopp einlegt, dürfte laut zahlreichen Online-Bewertungen nicht nur mit Kaffee und WC-Problemen konfrontiert werden. Vor allem der Umgangston des Betreibers sorgt für Aufregung. Auf X wird der Betrieb in Nassereith als "kurioseste Raststätte Europas" bezeichnet.

Toilettenbesuch wird zum Abenteuer

"Hier beleidigt Sie der Chef noch persönlich", ist das Resümee zu den vielen negativen Google-Bewertungen. Besonders eine Urlauberin wird ihren Zwischenstopp bei der Fernpass Rast wohl nicht so schnell wieder vergessen. Das Drehkreuz zur Toilette sei defekt gewesen, auch eine Schale für die übliche Münzgebühr habe sie nicht gefunden. Sie sei deshalb ohne Bezahlung auf das WC gegangen. Beim Verlassen sei sie schließlich vom Betreiber "extrem unfreundlich und laut schreiend in der Tür abgefangen" worden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der geplante Kaffeestopp war damit für sie erledigt. Statt einer kurzen Pause habe sie sich vor anderen Gästen "abwertend behandelt" gefühlt. Ihr Urteil fällt entsprechend deutlich aus: Der Besuch sei "nicht zu empfehlen".

Mit dieser Erfahrung ist sie jedoch nicht alleine, die Bewertungen mit nur einem Stern wiederholen sich: "Das Drehkreuz war kaputt und die Toilette total verdreckt. Auf dem Rückweg von der Toilette wurden wir von dem Herren auch aufs übelste angeschrien", schreibt eine zweifache Mutter, zudem habe der Betreiber gesagt, dass sie "schnell verschwinden" sollen. "Unter aller Sau!", sei dies.

Was beim Urlaub mit dem Auto im Ausland zu beachten ist i ?

Eine andere Dame kommentiert: "Münztür war kaputt. Bin einfach rein – und wurde direkt im ganzen Laden zusammengeschrien, als hätte ich den Tresor ausgeraubt." Hier würde man den Euro nicht nur fürs Klo, sondern auch ein "gratis Drama" zahlen.

Beschimpfung trotz fünf Sternen

Auf diese Google-Rezension reagiert der Betreiber teilweise persönlich und mit wenig Zurückhaltung: "Hast du Pech gehabt, du Spinner", schreibt der Inhaber unter anderem. Besonders kurios: Selbst Gäste, die fünf Sterne vergeben, bekommen als Dank eine persönliche Beleidigung, wie "Du Schwein!".