i Im Skigebiet Télégiettes sind die Lifte gratis iStock/milan2099 Winterspaß zum Nulltarif Skifahren für 0 Euro! Hier sind die Lifte gratis Skifahren ohne Skipass-Rechnung? In einem kleinen Schweizer Skigebiet sind die Lifte tatsächlich gratis. Dahinter steckt ein Unternehmer. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 17:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während die Skipasspreise in vielen Skigebieten kräftig steigen, gibt es in der Schweiz ein echtes Winter-Schnäppchen: Im kleinen Skigebiet Télégiettes im Kanton Wallis kostet die Benutzung der Lifte keinen einzigen Cent! Möglich macht das ein Unternehmer, der den Betrieb gemeinsam mit freiwilligen Unterstützern finanziert.

Das Skigebiet liegt oberhalb von Monthey auf einer Seehöhe zwischen 1.300 und 1.800 Metern. Zwei Schlepplifte erschließen insgesamt acht Pistenkilometer – darunter eine blaue und eine rote Abfahrt.

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Unternehmer zahlt aus eigener Tasche

Hinter dem ungewöhnlichen Angebot steckt Alain Bosco. Der Unternehmer entdeckte 2004 das damals stillgelegte Skigebiet und ließ die beiden alten Liftanlagen wieder herrichten.

In unmittelbarer Nähe eröffnete er zudem das Luxushotel "Whitepod", dessen außergewöhnliche Zimmer an Iglus erinnern. Doch statt mit den Skiliften Geld zu verdienen, entschied sich Bosco für ein anderes Konzept: Jeder darf kostenlos fahren!

Wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichten, kostet der Betrieb rund 60.000 Schweizer Franken pro Wintersaison. Etwa die Hälfte kommt durch freiwillige Spenden der Gäste zusammen, den Rest bezahlt Bosco selbst.

Gratis-Skifahren hat einen Haken

Ganz ohne Einschränkungen funktioniert das Modell allerdings nicht. Weil das Skigebiet von Bosco und freiwilligen Helfern betrieben wird, laufen die Lifte nur an ausgewählten Tagen.

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Bei ausreichender Schneelage sind Öffnungen vor allem an Wochenenden vorgesehen. Zusätzliche Termine rund um Weihnachten oder im Februar sind abhängig von Wetter und Nachfrage möglich.

Wer einen Ausflug plant, sollte unbedingt vorher die aktuellen Betriebszeiten prüfen. Auf der offiziellen Homepage ist derzeit noch ein älterer Saisonkalender abrufbar.

Neben den Skipisten bietet Télégiettes auch Möglichkeiten zum Langlaufen und Schneeschuhwandern. Für eine Stärkung zwischendurch sorgt die "Auberge de Chindonne".

Das Besondere bleibt aber der Preis: Während anderswo teure Tageskarten gekauft werden müssen, reicht hier für die Liftfahrt ein bisschen Glück mit dem Schnee.