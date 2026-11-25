i Die Parkplatzsuche rund um Christkindlmärkte kann zur echten Geduldsprobe werden. iStock/imagedepotpro Punsch, Pech & Pannen Knapp 500 Euro! Diese Falle droht beim Christkindlmarkt Weihnachtszauber mit bitterem Nachgeschmack: Wer sein Auto beim Adventmarkt falsch abstellt, könnte heuer eine besonders teure Überraschung erleben. Von Heute Life 25.11.2026, 07:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Duft von gebrannten Mandeln liegt in der Luft, die ersten Punschhäferl werden gefüllt und Tausende Lichter tauchen die Stadt in vorweihnachtlichen Glanz. Eigentlich könnte ein Besuch am Christkindlmarkt kaum gemütlicher sein – wäre da nicht die leidige Parkplatzsuche. Wer nach gefühlt endlosen Runden endlich eine freie Lücke entdeckt und es mit den Verkehrsregeln nicht ganz so genau nimmt, könnte heuer eine besonders böse Bescherung erleben.

Abschleppen wird zum Luxusproblem

Pünktlich zur Adventzeit hat die Stadt Wien die Abschleppgebühren kräftig angehoben. Seit 1. November 2026 kostet allein das Entfernen eines Pkw satte 355 Euro statt bisher 301 Euro.

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Damit ist die Rechnung allerdings noch lange nicht beglichen: Für die Verwahrung des Autos in Simmering werden weitere 13 Euro pro Tag fällig. Hinzu kommt bei verkehrsbehinderndem Parken laut ÖAMTC in der Regel eine Strafe von rund 100 Euro. Macht bereits 468 Euro. Wer dann noch ein Taxi zum Abschleppplatz benötigt, landet schnell bei rund 500 Euro.

Nicht nur Schönbrunn betroffen

Besonders angespannt ist die Parkplatzsituation rund um den Weihnachtsmarkt vor Schloss Schönbrunn. Doch auch in der Umgebung des Rathausplatzes und des beliebten Adventmarktes am Spittelberg ist die Suche nach einem freien Stellplatz laut ÖAMTC nahezu aussichtslos. Enorm teuer kann das Abstellen des Autos vor Hauseinfahrten, in zweiter Spur, in Haltestellen oder auf Behindertenparkplätzen werden.

Eine weitere Kostenfalle sind die gekennzeichneten Anrainerparkplätze in zahlreichen Wiener Bezirken. Die entsprechenden Beschränkungen gelten auch an Wochenenden und Feiertagen. Wer dort unberechtigt parkt, riskiert mindestens 50 Euro Strafe.

Auch in den Bundesländern droht Parkfrust

Nicht nur in der Bundeshauptstadt empfiehlt sich ein Umstieg auf die Öffis. In Salzburg ist die direkte Zufahrt zum Christkindlmarkt in der Altstadt aufgrund der Fußgängerzone nicht möglich. Auch Graz empfiehlt Adventmarktbesuchern die Nutzung von Park-&-Ride-Anlagen. Die Abschleppgebühren unterscheiden sich allerdings je nach Stadt.

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Wer sich die nervenaufreibende Parkplatzsuche und eine saftige Rechnung ersparen möchte, sollte daher lieber auf öffentliche Verkehrsmittel oder eine Parkgarage setzen. Denn selbst ein vermeintlich teurer Garagenplatz ist deutlich günstiger als eine Abschleppung.