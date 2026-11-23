i Auf einem Parkplatz vor einer Kinderkrippe in Oberwart liegt asbestbelasteter Schotter. Greenpeace Greenpeace schlägt Alarm Asbest vor Kinderkrippe – Stadt spart bei Sanierung Vor einer Kinderkrippe im Burgenland liegt asbestbelasteter Schotter. Die Stadt setzt auf eine günstige Lösung – doch Greenpeace schlägt Alarm. Von Österreich Heute 23.11.2026, 21:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Asbestbelastete Steine direkt vor einer Kinderkrippe: In Oberwart (Burgenland) sorgt ein Parkplatz seit Wochen für Aufregung. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hatte mehrfach auf das möglicherweise gesundheitsschädliche Material aufmerksam gemacht und den Schotter zuletzt sogar selbst mit einer Plane abgedeckt.

Jetzt hat die Stadt reagiert. Statt den belasteten Schotter zu entfernen, wurde ein spezielles Bindemittel aufgetragen. Dieses soll verhindern, dass Kinder mit den Steinen in Berührung kommen.

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Entfernung ist der Stadt zu teuer

Der Grund für diese Entscheidung ist laut Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP) vor allem finanzieller Natur. Das Abtragen und Entsorgen des Schotters würde rund 15.000 Euro kosten. Für Oberwart sei das ein großer finanzieller Brocken, den man derzeit nicht im Budget habe, erklärt Rosner gegenüber dem ORF Burgenland. Mit dem Bindemittel sieht er das Problem dauerhaft gelöst.

Die Sorge von Greenpeace, Kinder könnten mit den belasteten Steinen spielen, hält der Bürgermeister für übertrieben. Die Fläche liege am Straßenrand. Er selbst sei häufig dort unterwegs und habe noch nie Kinder an dieser Stelle spielen gesehen.

Greenpeace fordert richtige Sanierung

Bei Greenpeace stößt die Lösung auf heftige Kritik. Umweltchemiker Herwig Schuster betont, dass ein Bindemittel eine dauerhafte Sanierung nicht ersetzen könne. Die Gesundheit der Bevölkerung müsse der Gemeinde die Investition wert sein, argumentiert Schuster.

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Vor allem müsse sichergestellt werden, dass Kinder die asbesthaltigen Steine nicht mehr angreifen oder damit spielen können.