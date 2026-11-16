i Kühtai Bergbahn Innsbruck Tourismus / Luca Jänichen Ski plus City In Innsbruck liegt die Piste gleich neben der Altstadt Vormittags Pulverschnee, nachmittags Altstadt. Rund um die Tiroler Landeshauptstadt warten zwölf Skigebiete mit einem einzigen Pass. Von Advertorial Heute 16.11.2026, 04:42 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es gibt nicht viele Orte auf der Welt, an denen man mit der Bahn direkt aus der Stadt in ein Skigebiet fährt. Innsbruck ist einer davon. Hier trifft Skigenuss auf Cityflair, Pistenabenteuer auf Sehenswürdigkeiten und Spaß im Schnee auf einen Bummel durch die Altstadt. Ob allein oder mit der Familie, auf Ski oder Snowboard, gemütlich oder rasant: Rund um die Stadt findet jeder sein Lieblingsgebiet.

Ein Pass für zwölf Skigebiete

Der SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck macht die Region zum großen Winterspielplatz. Er vereint zwölf Skigebiete mit 265 Pistenkilometern und 108 Bahnen und Liften. Dazu kommen 23 Angebote aus Lifestyle, Kultur und Sightseeing, ein Schwimmbad und zwei Mobilitätsleistungen. Mit dem kostenlosen Skibus kommst du unkompliziert von der Altstadt auf den Berg.

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Lust auf Innsbruck? Im großen "Heute schickt dich auf die Piste" Gewinnspiel kannst du Skipässe für die Region Innsbruck gewinnen. Alle Infos unter innsbruck.info

Über den Dächern der Stadt

Direkt aus dem Stadtzentrum schweben die Nordkettenbahnen auf rund 2.000 Meter hinauf. Freerider wagen sich in die Hafelekarrinne, mit 70 Prozent Gefälle Europas steilste Skiroute, Snowboarder und Freeskier toben sich im Skylinepark aus. Und wer es entspannter mag, genießt von Jänner bis April in der Cloud 9 mit Iglubar und Liegestühlen den Blick über Innsbruck.

Rangger Köpfl Innsbruck Tourismus / Daniel Kilian

Auf den Spuren von Franz Klammer

Im Süden der Stadt erhebt sich der Patscherkofel, der sanfte Riese. Von 1.950 Metern geht es gemütlich über die Familienabfahrt ins Tal oder sportlich über die Olympiaabfahrt, auf der Franz Klammer 1976 Skigeschichte schrieb.

Vielfalt für jeden Geschmack

In Kühtai, auf 2.020 Metern dem höchstgelegenen Skiort Österreichs, liegen die Pisten direkt vor der Hoteltür. Die Muttereralm und das Rangger Köpfl sind ideal für Familien und erste Schwünge, die Axamer Lizum lockt mit Olympiaabfahrten. Und am Stubaier Gletscher, dem größten Gletscherskigebiet Österreichs, ist Schnee von Oktober bis Mai garantiert.

Après Ski der anderen Art

Mit dem SKI plus CITY Pass endet der Tag nicht an der Talstation. Inklusive sind unter anderem der Alpenzoo, die Swarovski Kristallwelten in Wattens, Schloss Ambras, die Hofkirche und die Kaiserliche Hofburg. Zum Abschluss wartet im Badeparadies StuBay mit Sauna Entspannung auf 5.000 Quadratmetern.