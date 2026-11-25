i Ljubljana ist eine von Europas neuen Tourismus-Hauptstädten 2027. iStock/TomasSereda Neue Tourismus-Hauptstädte Europa kürt neue Urlaubs-Hotspots für das Jahr 2027 Eine grüne Hauptstadt und ein Mallorca-Hotspot holen sich den EU-Titel. Doch was macht Ljubljana und Calvià zu Europas neuen Tourismus-Stars? Von Heute Life 25.11.2026, 23:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die einen locken mit romantischen Gassen, viel Grün und nachhaltigem Stadtleben, die anderen mit Sonne, Stränden und mediterranem Flair: Ljubljana in Slowenien und Calvià auf Mallorca dürfen sich 2027 mit einem besonderen Titel schmücken. Die Europäische Kommission hat die beiden Reiseziele zu den "European Capitals of Tourism 2027" gekürt.

Die Entscheidung fiel am 20. November 2026 in Brüssel. Insgesamt hatten sich 83 Destinationen aus 24 Ländern beworben. Ljubljana überzeugte in der Kategorie der Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern, Calvià setzte sich bei den Reisezielen mit 25.000 bis 100.000 Einwohnern durch.

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Auf den ersten Blick eine überraschende Kombination: Hier eine überschaubare Hauptstadt mit autofreier Altstadt, dort eine bekannte Ferienregion im Südwesten Mallorcas, zu der auch Magaluf, Palmanova und Santa Ponça gehören. Was steckt hinter der Auszeichnung – und lohnt sich 2027 eine Reise?

Ljubljana: Die grüne Hauptstadt macht vieles richtig

Die slowenische Hauptstadt punktete bei der Jury vor allem mit ihrem Konzept für einen zukunftsfähigen Tourismus. Statt nur möglichst viele Gäste anzulocken, setzt Ljubljana auf Daten, Digitalisierung und die Einbindung der Bevölkerung. Auch bei Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit und Kultur konnte die Stadt überzeugen.

Ein wichtiger Baustein ist die digitale Plattform "Ljubljana FLOWS". Sie sammelt Informationen über Besucherströme und touristische Kennzahlen. Damit kann die Stadt erkennen, wo sich besonders viele Gäste aufhalten und wie sich diese besser auf weniger frequentierte Bereiche verteilen lassen. Seit 2026 kommen auch KI-gestützte Prognosen zum Einsatz.

Ljubljana – 5 Gründe für einen Besuch i ?

Im Titeljahr 2027 will Ljubljana seine Erfahrungen unter anderem bei Digitalisierung, Barrierefreiheit und nachhaltigem Tourismus präsentieren. Dass die Stadt in Sachen Umwelt schon länger zu den Vorreitern zählt, ist kein Zufall: Bereits 2016 wurde sie zur Grünen Hauptstadt Europas gekürt.

Auch für Urlauber hat Ljubljana einiges zu bieten. Die kompakte Altstadt lässt sich bequem zu Fuß erkunden. Entlang der Ljubljanica reihen sich Cafés und Restaurants, über den historischen Dächern thront die Burg. Jugendstilfassaden, ein lebendiger Markt und zahlreiche Grünflächen prägen das Stadtbild. Seit 2008 ist das historische Zentrum weitgehend autofrei.

Mallorca: Calvià will mehr als Strandurlaub bieten

Calvià ist vor allem für Ferienorte wie Magaluf, Palmanova und Santa Ponça bekannt. Doch die Gemeinde im Südwesten Mallorcas möchte künftig auch mit ihrem ländlichen Hinterland, Wanderwegen und historischen Anwesen punkten.

Ein Tourismusplan für 2026 bis 2030 sieht 48 Maßnahmen vor. Die Saison soll verlängert und das Angebot um Sport, Kultur und Gastronomie erweitert werden. Ein Beispiel ist die Finca Galatzó am Fuß der Serra de Tramuntana: Das mehr als 14 Quadratkilometer große Landgut bietet Wanderwege, historische Gebäude und eine ehemalige Ölmühle.

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Auch die Infrastruktur soll nachhaltiger werden. Über ein digitales Portal können Gäste die aktuelle Auslastung von sechs Stränden abrufen. Zudem setzt Calvià verstärkt auf aufbereitetes Abwasser, etwa für die Bewässerung öffentlicher Grünflächen.

Die Herausforderung bleibt groß: 2025 waren laut spanischem Statistikamt durchschnittlich 81 Prozent der Hotelbetten in Calvià belegt – der höchste Wert unter den erfassten spanischen Tourismusorten. Die Auszeichnung ist daher auch als Ansporn zu verstehen, den bisherigen Tourismus weiterzuentwickeln.

Ist der EU-Titel eine Garantie für den perfekten Urlaub?

Ganz so einfach ist es nicht. Die Auszeichnung ist keine Rangliste der schönsten Reiseziele Europas. Die Europäische Kommission bewertet vielmehr touristische Konzepte, Innovationen und geplante Maßnahmen.

Der Titel bedeutet daher nicht automatisch, dass ein Urlaubsort besonders wenig besucht ist oder seine Probleme mit dem Massentourismus bereits gelöst hat. Gerade Calvià zeigt, dass auch eine etablierte Ferienregion ausgezeichnet werden kann, wenn sie ihren Tourismus neu ausrichten möchte.

Für die beiden Gewinner hat die Entscheidung durchaus Vorteile: Sie erhalten Unterstützung bei der europäischen Vermarktung und werden Teil eines Netzwerks, in dem sich Tourismusdestinationen über erfolgreiche Projekte und Erfahrungen austauschen können. Im Laufe des Jahres 2027 sollen Ljubljana und Calvià ihre Konzepte dort ebenfalls präsentieren.