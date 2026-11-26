i Bleiben die Nachbarsitze im Flugzeug frei, ist die Freude groß. iStock/urbazon Jackpot über den Wolken Flugzeug: Darf man sich einfach auf freie Sitze legen? Einfach die Beine ausstrecken und den Flug verschlafen? So verlockend freie Sitzplätze auch sind, nicht jede Airline handhabt das gleich. Von Heute Life 26.11.2026, 06:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die letzten Passagiere steigen ein, das Handgepäck verschwindet in den Ablagefächern und langsam schließen sich die Flugzeugtüren. Ein kurzer Blick nach links und rechts – tatsächlich, die beiden Sitze neben einem sind frei geblieben. Statt sich stundenlang auf engstem Raum zusammenzukauern, könnte man sich einfach quer über die Sitzreihe legen, die Beine ausstrecken und eine Runde schlafen. Quasi Businessclass zum Economy-Tarif. Doch darf man die freien Plätze überhaupt ungefragt in Beschlag nehmen?

Das große Glück über den Wolken

In den sozialen Netzwerken werden solche Glücksmomente regelrecht gefeiert. Ein Video der Passagierin Tori, die gleich drei Flugzeugsitze für sich alleine hat, sorgt etwa für Begeisterung und jede Menge Neid. "Das ist das beste Gefühl überhaupt", schwärmt ein User. Ein anderer vergleicht das unverhoffte Platzangebot sogar mit einem "Lottogewinn". Doch so verlockend das spontane Gratis-Upgrade auch sein mag: Nicht bei jeder Fluggesellschaft gelten dieselben Spielregeln.

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So schaut es bei der AUA aus

Bei Austrian Airlines können sich Passagiere zusätzlichen Platz sogar im Voraus sichern. Sowohl auf Europa- als auch auf Langstreckenflügen bietet die rot-weiß-rote Fluglinie die Möglichkeit an, einen freien Nachbarsitz zu buchen. Das Angebot richtet sich nicht nur an Menschen, die aufgrund ihrer Körperstatur mehr Platz benötigen, sondern ausdrücklich auch an Reisende, die sich zusätzlichen Komfort wünschen. Gebucht wird je nach Verfügbarkeit telefonisch über das Service Center.

Ob sich Passagiere jedoch spontan und ungefragt über mehrere freie Sitze legen dürfen, geht aus den öffentlich zugänglichen Informationen der AUA nicht ausdrücklich hervor. Klar ist hingegen: Laut Beförderungsbedingungen müssen Reisende den Anweisungen der Besatzung Folge leisten. Wer es sich auf einer freien Dreierreihe gemütlich machen möchte, sollte daher sicherheitshalber beim Bordpersonal nachfragen.

Diese Airline erlaubt das Gratis-Bett

Bei der AUA-Schwestergesellschaft Swiss sind die Spielregeln konkreter. Wie ein Sprecher gegenüber dem Schweizer Nachrichtenportal "20 Minuten" erklärt, dürfen sich Passagiere auf den freien Sitzen unmittelbar neben ihrem eigenen Platz ausstrecken, ohne vorher um Erlaubnis zu bitten. Eine Voraussetzung gibt es allerdings: Auch im Liegen muss der Sicherheitsgurt geschlossen bleiben. Wer hingegen eine freie Sitzreihe weiter vorn oder hinten entdeckt, muss zunächst die Crew fragen. Dabei kann auch die Gewichtsverteilung im Flugzeug eine Rolle spielen.

Bei der Schweizer Ferienfluggesellschaft Edelweiss ist hingegen schon vor dem Hinlegen eine Absprache mit dem Bordpersonal notwendig. Einen Anspruch auf die ungebuchten Plätze gibt es nicht. Werden diese anderweitig benötigt, muss das improvisierte Bett wieder geräumt werden.

Mehr Platz gibt's ab 15 Euro

Auch bei Eurowings können sich Österreichs Urlauber zusätzlichen Freiraum erkaufen. Einen freien Mittelsitz gibt es laut Fluglinie je nach Verfügbarkeit und Strecke bereits ab 15 Euro. Eine komplette Sitzreihe als Schlafplatz ist damit allerdings nicht garantiert.

Bei Turbulenzen hört der Spaß auf

So bequem das improvisierte Bett auch sein mag: Die Sicherheit geht vor. Beim Rollen, beim Start und bei der Landung müssen Passagiere angeschnallt auf ihren zugewiesenen Plätzen sitzen. Auch während des Fluges sollte der Sicherheitsgurt möglichst geschlossen bleiben. Denn Turbulenzen können jederzeit und völlig unerwartet auftreten.

Boarding-Chaos: Diese Fehler nerven das Personal i ?

Wer also das Glück hat, eine ganze Sitzreihe für sich allein zu ergattern, sollte vor dem Nickerchen lieber kurz bei der Crew nachfragen. So steht dem kleinen Luxus über den Wolken zumindest aus organisatorischer Sicht nichts im Weg, sofern das Bordpersonal zustimmt.