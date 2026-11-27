i Am Donnerstag kam es aufgrund des Schneefalls zu großen Problemen im Flugverkehr. Leserreporter (Archiv) Schnee sorgt für Chaos Albtraum! Wiener steckt 13 Stunden im Flugzeug fest Statt nach Valencia ging es für einen Wiener am Donnerstag mitten ins Flughafen-Chaos. Fast neun Stunden saß er in der Maschine – ohne abzuheben. Von Community Heute 27.11.2026, 14:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bruchlandung am Boden der Reise-Realität: Der heftige Schneefall sorgte am Donnerstag am Flughafen Wien-Schwechat für massive Einschränkungen. Besonders bitter traf es die Passagiere eines Ryanair-Fluges nach Valencia.

Eigentlich hätte die Maschine bereits um 9.15 Uhr abheben sollen. Gegen 9.30 Uhr konnten die Passagiere schließlich an Bord gehen. Doch statt in Richtung Spanien zu starten, verbrachten die Reisenden die nächsten acht Stunden und 40 Minuten am Boden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Keine kostenlose Verpflegung"

"Im Halbstundentakt wurden wir vertröstet, dass der Start bald erfolgt", schildert "Heute"-Leser Martin (Name von der Redaktion geändert). In den ersten beiden Stunden habe es überhaupt nichts zu essen gegeben. Erst nach rund drei Stunden seien Getränke, Chips und Snacks angeboten worden – allerdings ausschließlich gegen Bezahlung.

"Kostenlose Verpflegung gab es zu keinem Zeitpunkt, auch keine warmen Speisen oder Sandwiches", kritisiert der Fluggast.

"Kein Toilettengang möglich"

Zwischenzeitlich habe der Pilot die Reisenden darüber informiert, dass die Maschine nachgetankt werden müsse. Doch auch hier war offenbar Geduld gefragt. In der Warteschlange sei das Flugzeug zunächst an erster, dann plötzlich wieder an dritter Stelle gewesen.

Nach bereits fünf Stunden Verspätung folgte die nächste Hiobsbotschaft: Die Enteisungsfahrzeuge müssten ebenfalls erst tanken. Zu diesem Zeitpunkt soll einem Passagier sogar der Gang zur Toilette verweigert worden sein, da alle Reisenden sitzen bleiben mussten. Gegen 16.40 Uhr setzte sich die Maschine schließlich in Bewegung, um auf die Enteisung zu warten. "In dieser Phase waren kein Toilettengang, kein Essen und kein Trinken möglich", erklärt Martin im "Heute"-Talk.

Als die Maschine endlich enteist war, platzte die Hoffnung auf einen baldigen Abflug erneut. Die Crew habe mittlerweile ihre zulässige Dienstzeit überschritten und dürfe deshalb nicht mehr starten. Die Maschine rollte zurück. Erst um 18.10 Uhr konnten die Passagiere das Flugzeug wieder verlassen – nach acht Stunden und 40 Minuten, ohne auch nur einmal abgehoben zu sein.

Doch der Reise-Albtraum war damit noch lange nicht vorbei. Mit einer neuen Crew sollte es schließlich um 21.30 Uhr nach Valencia gehen. Doch auch dieser Abflug fand nicht statt. Ein weiteres Boarding war für 22.30 Uhr angedacht. "Wir stehen aber noch immer am Flughafen, mehr als 13 Stunden nach dem geplanten Abflug", so Martin.

Technisches Problem verantwortlich

Auf "Heute"-Anfrage nimmt Ryanair nun Stellung zu dem Vorfall. Laut der Fluggesellschaft sei die massive Verspätung des Fluges von Wien nach Valencia auf ein technisches Problem mit dem Enteisungssystem zurückzuführen, das nach Angaben der Airline von der Flugsicherung kontrolliert werde. Dadurch hätten die Maschinen nicht rechtzeitig enteist werden können.

Jetzt Leserreporter werden. Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro. So geht's

Die Fluggesellschaften und ihre Passagiere seien deshalb gezwungen gewesen, auf einen freien Termin zur Enteisung zu warten. Das tatsächliche Ausmaß der Wartezeit sei für Ryanair allerdings nicht absehbar gewesen.

Schräg, skurril, humorvoll, täglich neu! Das sind die lustigsten Leserfotos. i ?

Infolgedessen habe die Crew ihre zulässige Dienstzeit überschritten, wodurch sich die Reise für die Passagiere erneut verzögerte. Man werde die Angelegenheit mit Nachdruck bei der Wiener Flugsicherung verfolgen, betont die Fluggesellschaft. Auf die Vorwürfe der fehlenden Verpflegung ging die Pressestelle jedoch nicht ein. Martin hätte sich seinen Urlaubsstart sicher anders vorgestellt