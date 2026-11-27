i Am Donnerstag fing eine Wohnung in Wien Feuer. Leserreporter Zwölf Personen verletzt Flammen lodern aus Wohnung – Kind über Fenster gerettet Am Donnerstagabend kam es in der Leopoldstadt zu einem verheerenden Brand. Insgesamt zwölf Personen mussten betreut werden Von Justine Gull 27.11.2026, 08:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Wohnungsbrand sorgte am späten Donnerstagabend für einen Schreckmoment am Elderschplatz in der Wiener Leopoldstadt. Wie eine "Heute"-Leserin erklärt, brach gegen 22.30 Uhr in der Wohnung ihrer Nachbarin ein Feuer aus. "Alle Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen", berichtet so die Wiener.

Gegenüber "Heute" bestätigte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr den Einsatz. Demnach war es im Erdgeschoss des Mehrparteienhauses zu einem ausgedehnten Zimmerbrand gekommen. Eine sechsköpfige Familie konnte sich selbstständig über die Fenster ins Freie retten.

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Aus der darüberliegenden Wohnung retteten die Florianis ein sechsjähriges Kind über ein Fenster. Fünf weitere Bewohner wurden mithilfe von Fluchtfiltermasken über das Stiegenhaus in Sicherheit gebracht.

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Insgesamt wurden zwölf Personen vom Rettungsdienst betreut. Wie genau es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar.