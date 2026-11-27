Ein Wohnungsbrand sorgte am späten Donnerstagabend für einen Schreckmoment am Elderschplatz in der Wiener Leopoldstadt. Wie eine "Heute"-Leserin erklärt, brach gegen 22.30 Uhr in der Wohnung ihrer Nachbarin ein Feuer aus. "Alle Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen", berichtet so die Wiener.
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Gegenüber "Heute" bestätigte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr den Einsatz. Demnach war es im Erdgeschoss des Mehrparteienhauses zu einem ausgedehnten Zimmerbrand gekommen. Eine sechsköpfige Familie konnte sich selbstständig über die Fenster ins Freie retten.
Aus der darüberliegenden Wohnung retteten die Florianis ein sechsjähriges Kind über ein Fenster. Fünf weitere Bewohner wurden mithilfe von Fluchtfiltermasken über das Stiegenhaus in Sicherheit gebracht.
Insgesamt wurden zwölf Personen vom Rettungsdienst betreut. Wie genau es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar.