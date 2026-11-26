i Der Ast brach wahrscheinlich unter der Last des Schnees ab. Leserreporter Schnee-Chaos in Wien Riesiger Ast kracht auf Gehsteig und trifft Wienerin Gefährlicher Vorfall am Wiener Wallensteinplatz! Unter der Last der Schneemassen brach ein riesiger Ast ab und traf eine ältere Dame. Von Maxim Zdziarski 26.11.2026, 22:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Wintereinbruch in der Bundeshauptstadt sorgt am Donnerstag nicht nur auf den Straßen für gefährliche Situationen. Auch die Schneelast auf den Bäumen wird zunehmend zur Gefahr für Fußgänger.

Am Wallensteinplatz in Wien-Brigittenau kam es laut einem Augenzeugen zu einem dramatischen Zwischenfall. Ein massiver Ast soll unter dem Gewicht des Schnees abgebrochen und zu Boden gekracht sein.

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Ältere Dame von Ast getroffen

Ein Passant hatte eigenen Angaben zufolge großes Glück, nicht selbst von dem herabstürzenden Ast getroffen worden zu sein. Eine ältere Dame hingegen wurde von dem Ast erwischt.

Die 73-jährige Frau wurde laut Rettungssprecherin Corina Had von der Berufsrettung versorgt und in ein Spital gebracht. Die Wienerin hatte Glück im Unglück: Sie erlitt leichte Verletzungen an der Hand. Der Vorfall zeigt, welche Gefahren die Schneemassen auch abseits der Straßen mit sich bringen. Besonders unter schneebedeckten Bäumen ist derzeit Vorsicht geboten.

Schnee-Wahnsinn in ganz Österreich

Der heftige Wintereinbruch sorgt am Donnerstag unterdessen in weiten Teilen Österreichs für Ausnahmezustände. Zahlreiche Fahrzeuge blieben im Schnee stecken, die Einsatzkräfte mussten immer wieder ausrücken. Auf der Wiener Außenringautobahn (A21) ging zeitweise gar nichts mehr: Die Strecke zwischen den Knoten Steinhäusl und Vösendorf musste in beiden Richtungen gesperrt werden.

Auch in Kärnten, Tirol und der Steiermark kam es zu zahlreichen Unfällen und Straßensperren. Beim ÖAMTC fiel die erste Zwischenbilanz am Donnerstagvormittag ernüchternd aus. Die Verkehrslage sei laut ÖAMTC-Sprecher Harald Lasse "schlimmer als befürchtet".

Vier Verletzte bei Bus-Crash in Wien

Auch den Wiener Öffis machten die Schneemassen ordentlich zu schaffen. In Floridsdorf kam ein Bus der Linie 501 von der Fahrbahn ab und landete in einem Straßengraben. Vier Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, zwei davon mussten ins Spital gebracht werden.

In Wien-Liesing mussten die Florianis unterdessen kurz vor 9 Uhr gleich zwei im Schnee stecken gebliebene Busse befreien. Auch die Fahrgäste bekamen die Auswirkungen des Wintereinbruchs zu spüren: Mehrere Buslinien mussten im Bereich der Breitenfurter Straße kurzgeführt werden.