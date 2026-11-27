i Für den 21-Jährigen war der Ärger zum Urlaubsbeginn groß. Leserreporter Chaos nach Wintereinbruch Drei Flüge gestrichen! Wiener muss 14 Stunden warten Statt in Stockholm landete ein Wiener am Donnerstag mitten im Flughafen-Chaos. Nach drei gescheiterten Flugversuchen ist seine Geduld am Ende. Von Justine Gull 27.11.2026, 11:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieser Reisetag wurde zum absoluten Albtraum! Der heftige Schneefall sorgte am Donnerstag nicht nur auf Österreichs Straßen, sondern auch am Flughafen Wien-Schwechat für massive Probleme. "Heute"-Leser Lukas* (21, Name von der Redaktion geändert) wollte eigentlich nach Stockholm fliegen. Stattdessen verbrachte er insgesamt 14 Stunden am Flughafen – ohne sein Reiseziel zu erreichen.

"Unterwegs bin ich seit 9 Uhr früh, nach Stockholm bin ich bis jetzt nicht gekommen", schildert der verärgerte Fluggast gegenüber "Heute".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Stundenlanges Warten

Ursprünglich hätte der Wiener um 12.20 Uhr mit dem Flugzeug direkt nach Stockholm fliegen sollen. Doch daraus wurde nichts: Der Flug wurde annulliert. Daraufhin wurde der Passagier auf eine Verbindung über Brüssel umgebucht. Doch auch hier begann das stundenlange Warten.

Der für 15.30 Uhr geplante Flug wurde immer wieder nach hinten verschoben, zuletzt auf 18 Uhr. "Man hat uns stundenlang warten lassen, und erst dann wurde er gestrichen", ärgert sich Lukas. Am Abend folgte schließlich der dritte Versuch. Nachdem der Abflug auf 21.30 Uhr verschoben worden war, konnten die Passagiere tatsächlich an Bord gehen. Die Erleichterung währte allerdings nicht lange.

Rund zwei Stunden mussten die Fluggäste laut dem Fluggast in der Maschine ausharren, ehe die ernüchternde Durchsage des Kapitäns folgte: Die Maschine könne nicht starten. Alle Passagiere mussten das Flugzeug wieder verlassen.

Passagiere schlafen am Boden

Doch nicht nur die zahlreichen Flugausfälle sorgen bei dem 21-Jährigen für Unmut. Auch die Betreuung der gestrandeten Passagiere kritisiert er scharf. "Hotels gab es für die Leute keine mehr. Ganz viele schlafen jetzt am Boden, im Dreck, und kommen nicht weg", schildert Lukas die Zustände am Flughafen. Das Bodenpersonal sei seiner Wahrnehmung nach völlig überfordert gewesen.

Erst gegen Mitternacht endete der 14-stündige Aufenthalt am Flughafen. Für Freitagfrüh um 6.10 Uhr wurde der Leser erneut auf einen Flug umgebucht. Die Vorfreude auf Stockholm ist mittlerweile allerdings verflogen. "Ehrlich gesagt habe ich nach diesem Tag gar keine Lust mehr", zieht der Reisende eine ernüchternde Bilanz.

20.900 Austrian-Fluggäste betroffen

Auf "Heute"-Anfrage nimmt Austrian Airlines nun Stellung zu den chaotischen Zuständen am Flughafen Wien. Aufgrund der starken und nahezu ununterbrochenen Schneefälle sei es am Donnerstag den gesamten Tag über zu erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr gekommen. Trotz umfangreicher Vorbereitungen seien insbesondere die Enteisungskapazitäten an ihre Belastungsgrenzen gestoßen.

Die besondere Beschaffenheit des nassen, stark anhaftenden Schnees habe dazu geführt, dass die Enteisung einzelner Flugzeuge bis zu achtmal so lange dauerte wie unter gewöhnlichen winterlichen Bedingungen. Die Mitarbeiter des Flughafens Wien, der sowohl für die Schneeräumung als auch für die Enteisung zuständig ist, seien den gesamten Tag im Dauereinsatz gewesen.

Das Ausmaß des Schnee-Chaos ist enorm: Insgesamt waren 143 Austrian-Flüge und 20.900 Passagiere von den wetterbedingten Einschränkungen betroffen.

Auch Hotelkapazitäten am Limit

Dass die Situation den Reisenden viel Geduld abverlangt habe, sei der Fluggesellschaft bewusst. Aufgrund der sich laufend verändernden Lage sei es schwierig gewesen, zeitnah verlässliche Informationen bereitzustellen. Auch das Servicecenter sei angesichts des enormen Anfragevolumens nur eingeschränkt erreichbar gewesen.

Jetzt Leserreporter werden. Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro. So geht's

Auf die Kritik des Wieners hinsichtlich fehlender Hotelunterkünfte entgegnet Austrian Airlines: "Selbstverständlich wurden für Fluggäste auch Hotelunterkünfte organisiert." Angesichts der hohen Zahl betroffener Passagiere sei allerdings auch die Verfügbarkeit von Hotelzimmern in Wien und Umgebung an ihre Grenzen gestoßen.

Freitagfrüh wagte der 21-Jährige einen neuen Versuch und steuerte den Flieger nach Stockholm an. Besonders ärgerlich: Eineinhalb Tage Urlaub seien bereits verloren.