i LINKS wirbt mit ALLAHU AKBAR für Diskussionsveranstaltung iStock/ Instagram Veranstaltung in Wien "ALLAHU AKBAR" – so wirbt Links-Partei für Diskussion "Allahu Akbar" – mit diesen Worten wirbt die Partei LINKS auf Instagram für eine Diskussionsveranstaltung zu antimuslimischem Rassismus in Wien. Von Michael Rauhofer-Redl 07.10.2026, 15:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Wiener Kleinpartei LINKS lädt am Donnerstag (8. Oktober) zu einer Diskussionsveranstaltung zum Thema "Antimuslimischer Rassismus". Dieser sei in Österreich "tief verankert". In einer Ankündigung auf Instagram wirbt die Partei mit den Lettern "ALLAHU AKBAR" für das Event, das um 19 Uhr im Links Lokal in der Rechten Wienzeile 81 stattfinden wird.

Laut dem Beitrag würden praktizierende Muslime diesen Ausspruch etwa 100 Mal täglich verwenden. Muslime würden in Österreich "täglich Anfeindungen und Ausgrenzung" erleben, heißt es in dem Beitrag. Verknüpft ist das Posting zudem mit dem Aufruf, dem Schulstreik am Freitag (12 Uhr beim Platz der Menschenrechte) beizuwohnen.

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Geteilte Reaktionen

Der Beitrag ruft unter den Usern geteilte Meinungen hervor. "Danke fürs Organisieren", lautet etwa einer. Allerdings erntet die politische Organisation auch reichlich Kritik für die Veranstaltung. Da heißt es etwa in einem Kommentar lediglich "wtf" (What the f**k?, Anm.), "Das ist ein Witz, oder?", fragt ein anderer. Eine weitere recht wenig freundlich formulierte Frage lautet: "Seid ihr noch ganz sauber?".

LINKS ist eine linke Partei mit Schwerpunkt in Wien. Bei der Wiener Gemeinderatswahl 2025 trat sie gemeinsam mit der KPÖ an. Bereits bei der Nationalratswahl 2024 kandidierten Vertreter von LINKS auf den Listen der KPÖ. Ob die Partei bei einer kommenden Nationalratswahl erneut und in welcher Form bundesweit antritt, ist derzeit offen.