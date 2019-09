Alle "Heute" Öffi-Talks auf einen Blick

ÖVP, FPÖ, SPÖ, Grüne, Neos, Jetzt: Mit uns stiegen sie alle in die Öffis ein. Interviews und Videos sind dabei herausgekommen. Alle "Öffi-Talks" hier im Überblick.

Öffi-Talk mit Werner Kogler (Grüne)

Öffi-Talk mit Norbert Hofer (FPÖ)

Öffi-Talk mit Beate Meinl-Reisinger (Neos)

Öffi-Talk mit Sebastian Kurz (ÖVP)

Öffi-Talk mit Pamela Rendi-Wagner (SPÖ)

Öffi-Talk mit Peter Pilz (Jetzt)

Die "Heute" Öffi-Talks starteten heuer am 6. September 2019 mit Grünen-SpitzenkandidatAm 9. September veröffentlichten wir unsere Öffi-Fahrt mitvom Zentralfriedhof zum Burgtheater.Unser Gespräch mit Neos-Chefinin Bus und Bim machten wir am 13. September 2019 öffentlich.Der Öffi-Talk mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz erschien am 17. September 2019. Er sprach mit uns auf der Fahrt von seinem Wohnort Meidling zum Volkstheater.Unsere Fahrt mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in den Gemeindebau ihrer Kindheit kann man seit 20. September 2019 hier lesen:Der letzte Öffi-Talk für diesen Wahlkampf erschien am 24. September 2019 und drehte sich um Jetzt-Spitzenkandidat Peter Pilz.