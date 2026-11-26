i Nach einem erfolgreichen Start in Österreich, begeistert OMODA I JAECOO die Kunden erneut – dieses Mal mit den SUV-Neuheiten JAECOO 5, JAECOO 8 und OMODA 7. Foto: Colmobil GmbH Mehr Modelle. Mehr Auswahl. Angeschnallt! Drei Neue sind am Start. OMODA | JAECOO ist in Österreich angekommen – und mit JAECOO 5, JAECOO 8 und OMODA 7 stehen bereits die nächsten SUV-Neuheiten bereit. Von Advertorial Heute 27.11.2026, 00:01 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

OMODA | JAECOO auf der Überholspur: Die Modellfamilie wächst weiter und bringt gleich drei spannende SUV-Neuheiten auf Österreichs Straßen. Mit dem JAECOO 5, wahlweise vollelektrisch oder als Hybrid, dem JAECOO 8 Plug-in Hybrid, dem neuen Flaggschiff der Marke JAECOO, und dem OMODA 7 Plug-in Hybrid stehen ab sofort drei weitere attraktive Modelle zur Auswahl.

Dabei bringt jeder SUV seinen eigenen Charakter mit: Der JAECOO 5 verbindet kompaktere Abmessungen mit überraschend viel Platz und hoher Alltagstauglichkeit. Der JAECOO 8 setzt auf großzügige Dimensionen, mit 5 oder 7 Sitzen, und moderne Super Hybrid Technologie. Der OMODA 7 wiederum punktet mit dynamischer, coupéhafter Linienführung und einem besonders digitalen Interieur.

Das Angebot ist damit nicht nur größer geworden, sondern auch vielseitiger. Unterschiedliche Segmente und Charaktere treffen auf einen gemeinsamen Anspruch: zeitgemäßes Design, hoher Komfort, smarte Technologie und eine großzügige Ausstattung zu attraktiven Preisen.

Aber das ist noch lange nicht das Ende: OMODA | JAECOO baut seine Modellpalette in Österreich weiter aus und sorgt damit auch in den kommenden Monaten für reichlich Zuwachs auf Österreichs Straßen.

Mehr Modelle. Mehr Auswahl. Und drei gute Gründe, sich schon jetzt auf die nächste Probefahrt zu freuen.