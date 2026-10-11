i Polens Premier Donald Tusk. Reuters Geheimdienste alarmiert Anschlagsalarm! Polens Premier Donald Tusk im Visier Schock in Polen! Die Polizei hat Hinweise auf einen möglichen Anschlag auf Premier Donald Tusk erhalten. Die Sicherheitsdienste sind alarmiert. Von Nick Wolfinger 11.10.2026, 14:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Sorge um Polens Regierungschef Donald Tusk (69)! Die polnische Polizei hat Informationen über einen möglichen Anschlag auf den Premierminister und seinen Stellvertreter Władysław Kosiniak-Kamysz (45) erhalten. Die Behörden nehmen die Bedrohung äußerst ernst und haben umgehend Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet.

Wie das polnische Innenministerium am Sonntag mitteilte, sollen neben Tusk auch Vizepremier und Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz ins Visier geraten sein.

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Innenminister Marcin Kierwiński und Geheimdienstkoordinator Tomasz Siemoniak ordneten nach Bekanntwerden der Hinweise sofort entsprechende Maßnahmen an. Das bestätigte Ministeriumssprecherin Karolina Gałecka auf der Plattform X.

Geheimdienste zu Krisensitzung einberufen

Für Sonntag um 11 Uhr war eine dringende Sitzung im Antiterrorzentrum des polnischen Inlandsgeheimdienstes angesetzt. Daran sollten Vertreter der Polizei, des Staatsschutzes und des Geheimdienstes teilnehmen.

Besonders brisant: Tusk wurde bereits gegen 7 Uhr morgens von den Sicherheitsdiensten über die mögliche Gefahr informiert. Regierungssprecher Adam Szłapka erklärte gegenüber TVN24, dass die aktuellen Hinweise deutlich besorgniserregender seien als frühere Warnungen. "Die Dienste arbeiten und ermitteln", erklärte der Regierungssprecher.

Noch keine Informationen über mögliche Täter

Wer hinter dem möglichen Anschlagsplan steckt, ist derzeit völlig unklar. Auch über die Art der Bedrohung machten die Behörden bisher keine näheren Angaben. Ob bereits Verdächtige ausgeforscht oder festgenommen wurden, ist ebenfalls nicht bekannt.

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Die Sicherheitsbehörden prüfen nun, wie konkret die Gefahr für die beiden Spitzenpolitiker tatsächlich ist.