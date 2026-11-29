i Kimi Antonelli (r.) und George Russell Reuters Russell "nur" Zweiter Antonelli-Sieg macht Verstappen zum Vize-Weltmeister Kimi Antonelli siegt vor Mercedes-Teamkollege George Russell, nimmt dem Briten damit die Chance auf den Vize-Titel – der geht an Max Verstappen. Von Sport Heute 29.11.2026, 18:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weltmeister Kimi Antonelli feierte am Sonntag im vorletzten Saisonrennen der Formel 1 einen Mercedes-Doppelsieg vor Kollege George Russell. Solo-Titel und die Konstrukteurs-WM hatten Antonelli und die Silberpfeile längst fix in der Tasche.

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Mit dem Tagessieg sorgte Antonelli indirekt für eine weitere Vorentscheidung: Max Verstappen (Red Bull Racing), der hinter Oscar Piastri (McLaren) Vierter wurde, ist fix Vize-Weltmeister. Russell hätte einen Sieg gebraucht, um das Rennen gegen seinen erbitterten Rivalen Verstappen in der Gesamtwertung offenzuhalten.

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Antonelli bot es dem Team mehrfach an: "Seid ihr euch sicher, dass ich nichts unternehmen soll?" Teamchef Toto Wolff schritt aber nicht ein. Der Wiener tröstete Russell stattdessen am Funk. Der Hintergrund: Der Brite lag lange Zeit scheinbar ungefährdet in Führung, ehe ihm technische Probleme im Zweikampf mit seinem Teamkollegen zurückwarfen.

Besonders bitter für Russell: Technische Schwierigkeiten hatten ihn bereits im Kampf um den WM-Titel gehandicapt. In den vergangenen Wochen hat sich zudem die Rivalität zu Verstappen immer mehr zugespitzt. Der Niederländer hatte ihn vergangenes Wochenende nach einem Fehler ausgelacht – danach gab es verbale Spitzen über die Medien.

Das Saisonfinale steigt kommende Woche in Abu Dhabi (Rennen: Sonntag, 6. Dezember).

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