i Kimi Antonelli fuhr zur Bestzeit. IMAGO/HochZwei Antonelli mit Bestzeit Rote Flaggen, Safety Car – chaotisches Katar-Training Zwei Unterbrechungen, spektakuläre Dreher und ein gestrandeter Lewis Hamilton. Das Training in Katar wurde zur Geduldsprobe für die Formel-1-Stars. Von Sport Heute 27.11.2026, 19:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein geregelter Trainingsbetrieb war am Freitagabend auf dem Lusail International Circuit kaum möglich. Gleich zweimal musste die Rennleitung das zweite freie Training mit der roten Flagge unterbrechen, kurz vor Schluss sorgte auch noch ein Defekt am Ferrari von Lewis Hamilton für eine virtuelle Safety-Car-Phase. Aufgrund der zahlreichen Zwischenfälle wurde die Session um 13 Minuten verlängert.

Den Auftakt zum Chaos machte ausgerechnet Hamiltons Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc. Der Monegasse verlor nach rund einer Viertelstunde in Kurve neun die Kontrolle über seinen Boliden und legte einen spektakulären Dreher hin.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Leclerc konnte seinen Ferrari zwar zurück an die Box bringen, dort musste allerdings der Unterboden getauscht werden. Auf der Strecke hinterließ der Monegasse jede Menge Kies und ein Karbonteil. Mit einiger Verzögerung reagierte die Rennleitung und unterbrach das Training.

Gasly landet im Kiesbett

Kaum war die Strecke wieder freigegeben, mussten die Formel-1-Stars erneut an die Box. Alpine-Pilot Pierre Gasly hatte in Kurve 14 die Kontrolle über seinen Boliden verloren und war im Kiesbett stecken geblieben.

Der Franzose wirbelte dabei jede Menge Kies auf und riss mehrere Styropormarkierungen am Streckenrand mit. Ein Teil davon blieb sogar auf der Antenne seines Boliden hängen. Gasly blieb unverletzt.

Hamilton sorgt für Aufregung

Auch Lewis Hamilton erwischte einen turbulenten Trainingsabend. Der siebenfache Weltmeister kam zunächst Max Verstappen gefährlich nahe, als er beim Bremsen zur Seite zog. Die Rennkommissare untersuchten die Szene, verzichteten allerdings auf weitere Ermittlungen.

Vier Minuten vor dem Ende der verlängerten Session war für Hamilton schließlich vorzeitig Schluss. Der Brite musste seinen Ferrari nach einem technischen Problem in Kurve zwei am Streckenrand abstellen. Die Rennleitung rief das virtuelle Safety Car aus.

Mercedes gibt den Ton an

Sportlich war Mercedes einmal mehr das Maß aller Dinge. Wie bereits im ersten freien Training sicherten sich die Silberpfeile eine Doppelführung. Kimi Antonelli markierte mit einer Zeit von 1:23,077 Minuten die Bestzeit, Teamkollege George Russell fehlten gut drei Zehntelsekunden.

Dahinter reihten sich die beiden McLaren, Red Bull und Ferrari jeweils im Doppelpack ein. Aufgrund der zahlreichen Unterbrechungen ist die Aussagekraft des Klassements allerdings begrenzt.