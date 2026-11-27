i Mercedes-Star George Russell. IMAGO/MAXPPP F1-Ärger geht weiter Jetzt spricht Rivale Russell nach Verstappen-Attacke Die Formel-1-Piloten George Russell und Max Verstappen lieferten sich ein Verbal-Duell. Nach harten Aussagen des Red-Bull-Stars sprach nun der Brite. Von Sport Heute 27.11.2026, 11:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Formel-1-Krach zwischen Max Verstappen und George Russell geht in die nächste Runde! Nachdem der vierfache Weltmeister seinen Mercedes-Rivalen nach dem Grand Prix von Las Vegas mit heftigen Aussagen bedacht hatte, reagierte der Brite im Vorfeld des Rennwochenendes in Katar auf die verbalen Giftpfeile des Niederländers. Dabei gab sich Russell demonstrativ gelassen.

"Um ehrlich zu sein, habe ich dazu nicht viel zu sagen", erklärte der Mercedes-Pilot. "Ich fand einige der Kommentare nach dem Rennen ziemlich amüsant. Aber letztendlich ist er ein unglaubliches Rennen gefahren und hat gewonnen. Deshalb kann er es sich auch leisten, zu sagen, was er will." Für Russell sei die Angelegenheit mittlerweile "abgehakt".

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Russell–Kritik, dann Verstappen-Konter

Auslöser für das neuerliche Verbal-Duell zwischen den beiden Formel-1-Stars war eine Kollision im dritten Freien Training in Las Vegas. Russell hatte Verstappen anschließend vorgeworfen, andere Piloten absichtlich auf der Strecke zu behindern. "Irgendjemand muss diesem Typen die Stirn bieten", hatte der Brite gewettert. Der Red-Bull-Star holte nach seinem Sieg in der Glücksspielmetropole zum verbalen Gegenschlag aus.

Verstappen erklärte, dass ihn Russell nicht störe, da dieser "so weit unter meinem Niveau" liege. Auch über den Fahrfehler des Mercedes-Piloten, der sich im Kampf um Rang zwei verbremste und auf den neunten Platz zurückgefallen war, machte sich der Niederländer lustig. "Es war wirklich fantastisch, als ich in den Rückspiegel geschaut und gesehen habe, was da passiert ist", spottete Verstappen, sprach von "Karma".

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"Stehe zu dem, was ich gesagt habe"

Trotz der heftigen Sticheleien will sich Russell auf keinen weiteren verbalen Schlagabtausch einlassen. Von seinen ursprünglichen Vorwürfen gegen den Red-Bull-Star rückt der Brite allerdings nicht ab. "Ich stehe weiterhin zu dem, was ich nach dem Training gesagt habe. Aber er war derjenige, der das Rennen gewonnen hat. Ich nicht", stellte der Mercedes-Pilot klar.

Dass sich Verstappen über seinen Patzer in Las Vegas amüsiert habe, könne Russell durchaus nachvollziehen. "Ich bin mir sicher, dass er ein bisschen darüber gelacht hat. Es war ja auch einigermaßen amüsant." Nun will der Brite seinen Fokus allerdings wieder auf das Sportliche richten. "Für mich ist es ein neues Rennwochenende. Ich werde versuchen, mich aufs Fahren zu konzentrieren und die Sache hinter mir zu lassen."