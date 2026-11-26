Das Fahrerfeld für die Formel-1-Saison 2027 steht fest! Der US-Rennstall Haas gab am Donnerstag die Vertragsverlängerung mit Oliver Bearman bekannt. Damit ist auch das letzte freie Cockpit für die kommende Saison vergeben.
"Die Verlängerung mit Ollie für 2027 war für uns eine selbstverständliche Entscheidung", erklärte Haas-Teamchef Ayao Komatsu in einer offiziellen Aussendung.
Damit herrscht auch für den britischen Nachwuchspiloten endlich Klarheit über seine sportliche Zukunft. Bearman geht auch im kommenden Jahr für Haas an den Start.