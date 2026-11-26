i Carlos Sainz und Oliver Bearman. IMAGO/ZUMA Press Wire Endlich Klarheit Jetzt ist es fix! Letztes Formel-1-Cockpit vergeben Das Formel-1-Fahrerfeld für 2027 ist komplett! Oliver Bearman verlängert seinen Vertrag bei Haas und sichert sich damit das letzte Cockpit. Von Sport Heute 26.11.2026, 10:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Fahrerfeld für die Formel-1-Saison 2027 steht fest! Der US-Rennstall Haas gab am Donnerstag die Vertragsverlängerung mit Oliver Bearman bekannt. Damit ist auch das letzte freie Cockpit für die kommende Saison vergeben.

"Die Verlängerung mit Ollie für 2027 war für uns eine selbstverständliche Entscheidung", erklärte Haas-Teamchef Ayao Komatsu in einer offiziellen Aussendung.

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Damit herrscht auch für den britischen Nachwuchspiloten endlich Klarheit über seine sportliche Zukunft. Bearman geht auch im kommenden Jahr für Haas an den Start.