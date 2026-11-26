i Der Alpine-Kult-Berater Flavio Briatore. Imago Images Sportliche Konsequenzen Wirbel um das Budget! FIA bestraft zwei Formel-1-Teams Die FIA bestraft Williams und Alpine wegen Verstößen gegen das Finanzreglement. Williams muss auch sportliche Konsequenzen einstecken. Von Sport Heute 26.11.2026, 09:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufregung in der Formel 1! Der Automobil-Weltverband FIA hat die beiden Rennställe Williams und Alpine wegen Verstößen gegen das Finanzreglement in der Saison 2025 bestraft. Während Williams auch sportliche Konsequenzen drohen, muss Alpine eine Geldstrafe bezahlen.

Williams hatte die vorgeschriebene Budgetobergrenze um 627.000 Pfund (0,48 Prozent) überschritten. Der britische Rennstall spricht von einem unbeabsichtigten Fehler, die FIA stufte das Vergehen als "geringfügigen Verstoß" ein.

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Das Team akzeptierte die vom Weltverband verhängte Strafe. In den kommenden zwölf Monaten wird das Kontingent für Windkanal- und CFD-Tests um 1,5 Prozent reduziert. Zudem muss Williams eine Geldstrafe in bislang unbekannter Höhe bezahlen.

Bei Alpine liegt der Fall etwas anders. Der französische Rennstall soll die Budgetobergrenze zwar nicht überschritten haben, allerdings wurden bei der Finanzberichterstattung Ungenauigkeiten festgestellt. Unter anderem sollen Marketing- und Personalkosten nicht korrekt berücksichtigt worden sein.

Über die Höhe der Geldstrafe machte die FIA keine Angaben. Vergleichbare Verstöße wurden in der Vergangenheit allerdings mit Geldstrafen zwischen 300.000 und 500.000 US-Dollar geahndet.