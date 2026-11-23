i Keanu Reeves in einer Lincoln-Stretchlimousine Reuters, Imago Nach Las-Vegas-Sieg Super-Promi wurde zum Chauffeur von Verstappen Max Verstappen sicherte sich in Las Vegas seinen 75. Formel-1-Sieg. Nach dem Rennen wurde er von Hollywood-Star Keanu Reeves abgeholt. Von Sport Heute 23.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sage und schreibe 35 Führungswechsel waren nötig, um den Sieger des Grand Prix von Las Vegas zu küren. Das Rennen machte am Ende Max Verstappen, der knapp vor dem McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri über die Ziellinie raste.

"Das muss das chaotischste Rennen in der Geschichte gewesen sein. Alles war irgendwie möglich. Man durfte aber keine Fehler machen. Es war ein lustiger Tag und ein gutes Resultat für das Team. Es hat Spaß gemacht", meinte der Zweitplatzierte.

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Spektakulär wurde es auch nach dem Grand Prix. Denn: Im Ziel wartete schon der prominenteste Chauffeur der Welt auf das Podest-Trio: Schauspiel-Legende Keanu Reeves.

Der Hollywood-Held (u.a. Matrix) hatte die ehrenvolle Aufgabe, die drei besten Fahrer mit einer Mega-Limousine der Marke Lincoln über den Strip zum Siegerpodest beim Edel-Hotel Bellagio zu pilotieren.

Während der Fahrt gratulierte Reeves Verstappen zum Sieg, sagte: "Es war einfach wunderschön." Hier realisiert der vierfache Weltmeister erst so recht, wer da am Steuer sitzt.