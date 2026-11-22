i Fred Vasseur nahm sich seinen Fahrer Charles Leclerc zur Brust. "imago" "Dachte, Botschaft war klar" Ferrari-Boss watscht Leclerc nach Las-Vegas-Chaos ab Charles Leclerc verursacht in Las Vegas den nächsten Unfall mit Lewis Hamilton. Ferrari-Boss Fred Vasseur hat genug, rechnet öffentlich ab. Von Sport Heute 22.11.2026, 19:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem nächsten Zusammenstoß zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton beim Grand Prix von Las Vegas schlägt Teamchef Fred Vasseur Alarm. Der Franzose macht deutlich, wie angespannt das Verhältnis seiner beiden Formel-1-Stars mittlerweile ist und rechnet öffentlich mit seinem monegassischen Schützling ab.

"In den vergangenen zwei, drei Rennen ist die Situation zwischen den beiden unbeherrschbar und unerträglich geworden", schimpft Vasseur nach dem Rennen. "Der Druck steigt, es ist viel schlimmer, als es vor 18 Monaten war."

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Besonders brisant: Bereits beim Grand Prix von Mexiko waren die beiden Ferrari-Piloten aneinandergeraten. Damals folgten öffentliche Kritik von Hamilton und ein klärendes Gespräch innerhalb des Teams. Offenbar ohne Wirkung.

"Ich bin mehr als verärgert"

In Las Vegas kommt es erneut zum Zwischenfall. Leclerc versucht, seinen Teamkollegen zu überholen, dabei kollidieren die beiden Ferrari-Boliden. Für Vasseur steht der Schuldige fest. "Dass das Rennen so ruiniert wird, ist völlig inakzeptabel", stellt der Teamchef klar. "Wir müssen an das Team denken, an die Menschen, die in Maranello arbeiten, auch an alle Sponsoren."

Besonders ärgert den Franzosen, dass Leclerc zuvor ausdrücklich vor einem riskanten Manöver gewarnt worden war. "Er hat ganz klar einen Fehler gemacht, für den das Team teuer bezahlt hat", erklärt Vasseur.

Seinen Frust macht der Ferrari-Boss auch am Funk deutlich. Unmittelbar nach der Zieldurchfahrt bestellt er den Monegassen zum Rapport. "Charles, ich will dich sofort nach dem Rennen sehen, vor allen anderen", lautet die unmissverständliche Ansage.

Leclerc: "Ich schäme mich für das Team"

Der 29-Jährige zeigt sich anschließend einsichtig. Für die Kollision kassiert er eine Zehn-Sekunden-Strafe, am Ende bleibt ihm nur Platz zehn. Hamilton kommt als Siebenter ins Ziel.

"Ich habe eine 10-Sekunden-Strafe bekommen und war damit wohl der Schuldige in diesem Vorfall, das nehme ich so an", erklärt Leclerc. Auch persönlich geht ihm der Vorfall nahe. "Ich fühle mich sehr schlecht, ich habe versucht, vorsichtig zu sein, aber da war wohl keine Lücke mehr. Ich schäme mich für das Team."

Hamilton ist ebenfalls bedient. Der siebenfache Weltmeister sieht durch den Zwischenfall wichtige Punkte im Kampf um die Konstrukteurs-WM verloren.

"Ich bin wirklich ein bisschen sauer, weil wir uns mit den McLaren messen wollten. Es geht auch um die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Der zweite Platz ist unser Ziel und das ist sehr wichtig für uns."

Sky-Experte bringt Rennpause ins Spiel

Auch der ehemalige Formel-1-Pilot Timo Glock findet deutliche Worte. Für den Sky-Experten steckt hinter Leclercs riskantem Manöver möglicherweise mehr als nur ein Fahrfehler. "Das wirkt so, als wolle er zeigen, wer der Platzhirsch und die Nummer eins im Team ist. Damit stehen sie sich selbst im Weg", kritisiert Glock.

Der Deutsche fordert Konsequenzen und bringt sogar eine vorübergehende Herausnahme Leclercs aus dem Cockpit ins Spiel.

"Man könnte Leclerc natürlich auch einmal eine Rennpause geben und jemand anderen ins Auto setzen", erklärt Glock. Angesichts der wichtigen Punkte im Kampf um die Konstrukteurswertung sei dieser Schritt allerdings schwierig.