i Max Verstappen ist über die Rennen in Katar und Abu Dhabi nicht begeistert. IMAGO/justpictures.ch Rennen in Katar und Abu Dhabi Verstappen äußert Bedenken: "Wäre lieber zu Hause" Die Formel 1 hält an den Rennen in Katar und Abu Dhabi fest. Red-Bull-Star Max Verstappen würde das Nahost-Finale lieber auslassen. Von Sport Heute 24.11.2026, 08:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Max Verstappen würde bei den letzten beiden Rennen der Formel-1-Saison am liebsten zu Hause bleiben. Trotz der angespannten Sicherheitslage im Nahen Osten hält die Königsklasse an ihren Plänen fest, die Saison in Katar und Abu Dhabi zu beenden. Eine Entscheidung, mit der sich der vierfache Weltmeister nur bedingt anfreunden kann.

"Fühle ich mich damit wohl? Nein! Ich wäre lieber zu Hause. Aber wenn man uns jede Garantie gibt, dass es sicher ist, gibt es nicht viel Negatives, das ich dazu sagen kann", erklärt der Niederländer im Rahmen des Grand Prix von Las Vegas gegenüber niederländischen Journalisten.

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Besonders die anhaltenden Konflikte in der Region bereiten dem Red-Bull-Piloten Unbehagen. "Aber ist es schön, wenn in den Ländern links, rechts oder südlich von dir immer noch Raketen fliegen? Nein, das ist definitiv nicht schön."

Verstappen vertraut auf Sicherheitszusagen

Die Formel 1 hatte sich zuletzt endgültig gegen eine Verlegung des Saisonfinales entschieden. Die Verantwortlichen der Rennstrecke in Imola wurden darüber informiert, dass der italienische Kurs nicht mehr als möglicher Ersatzschauplatz benötigt wird.

Als positives Beispiel dient der Königsklasse das bereits Anfang November ausgetragene MotoGP-Wochenende in Katar. Sollte sich die Sicherheitslage allerdings verschlechtern, wollen die Verantwortlichen entsprechend reagieren.

Verstappen vertraut auf die Einschätzung der Formel 1 und des Automobil-Weltverbandes FIA, auch wenn seine persönlichen Bedenken bleiben.

"Bei den Garantien, die man uns auch in privaten Gesprächen gibt, muss man einfach davon ausgehen, dass alle Informationen stimmen. Ich könnte mich dagegenstellen, aber das bringt letztlich auch nichts. Ich hoffe einfach, dass alles gut geht", erklärt der 29-Jährige gegenüber der niederländischen Ausgabe von "Motorsport.com".

MotoGP-Rennstall verzichtete auf Katar-Reise

Dass ein Verzicht auf die Reise in den Nahen Osten durchaus möglich ist, zeigte zuletzt Yamaha. Der japanische Motorrad-Hersteller boykottierte das MotoGP-Rennen in Katar aus Sicherheitsbedenken. Sportlich stand für den Rennstall allerdings nichts mehr auf dem Spiel.

Anders ist die Ausgangslage bei Red Bull. Für den österreichischen Rennstall geht es in den verbleibenden beiden Saisonrennen noch um Platz drei in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft.

Ob Verstappen bei einer anderen sportlichen Ausgangslage ebenfalls auf die Reise verzichten würde, lässt der Niederländer offen. "Das lässt sich immer schwer sagen. Und natürlich musste die MotoGP auch etwas früher dorthin reisen, in einer Woche, in der die Lage noch etwas unsicherer war", sagt der Red-Bull-Star.