i Zwei Rennställe haben gegen die Budget-Regeln der Formel 1 verstoßen. Reuters FIA greift durch Zwei F1-Teams kassieren wegen Budget-Regel Strafe Zwei Teams haben in der Formel 1 gegen die Budget-Regeln verstoßen. Ein Rennstall hat sogar eine harte Strafe aufgebrummt bekommen. Von Sport Heute 25.11.2026, 18:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Strafen-Hammer in der Formel 1! Wenige Tage vor dem Grand Prix von Katar gab der Automobil-Weltverband FIA bekannt, dass zwei Rennställe gegen das Finanzreglement der Königsklasse verstoßen haben. Bei der Überprüfung der Finanzen für die Saison 2025 wurden sowohl bei Williams als auch bei Alpine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Besonders bitter sind die Konsequenzen für den britischen Traditionsrennstall.

Während Alpine lediglich gegen die Verfahrensvorschriften verstieß und deshalb mit einer Geldstrafe davonkommt, überschritt Williams zusätzlich die vorgeschriebene Budgetobergrenze. Der Rennstall von Teamchef James Vowles gab im vergangenen Jahr unbeabsichtigt 627.000 britische Pfund zu viel aus. Das entspricht einer Überschreitung des erlaubten Budgets um 0,48 Prozent.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Harte Strafe für Williams

Neben einer Geldstrafe muss Williams deshalb auch sportliche Konsequenzen hinnehmen. Die erlaubte Zeit für Windkanal- und CFD-Tests wird für die kommenden zwölf Monate um 1,5 Prozent reduziert. Damit stehen dem Rennstall weniger Ressourcen für die aerodynamische Weiterentwicklung seines Boliden zur Verfügung. Die Höhe der Geldstrafen wurde von den beiden betroffenen Teams nicht bekannt gegeben.

Die größten Dominatoren des Sports i ?

Die sogenannte Budgetobergrenze wurde in der Formel 1 im Jahr 2021 eingeführt, um die ausufernden Ausgaben der Rennställe einzudämmen und für mehr Chancengleichheit zu sorgen. Lag das Limit ursprünglich bei 145 Millionen US-Dollar, beträgt es aufgrund zusätzlicher erfasster Kostenbereiche und einer Inflationsanpassung in der laufenden Saison 215 Millionen Dollar. Unter anderem die Fahrergehälter und Marketingausgaben sind davon ausgenommen.

Red Bull wurde schon bestraft

Auch Red Bull machte in der Vergangenheit bereits unliebsame Bekanntschaft mit den Finanzvorschriften der FIA. Der österreichische Rennstall hatte die Budgetobergrenze in der Saison 2021 um 1,86 Millionen britische Pfund überschritten. Dafür kassierten die Bullen eine saftige Geldstrafe in Höhe von sieben Millionen US-Dollar sowie eine Reduzierung der erlaubten Aerodynamik-Tests um zehn Prozent für ein Jahr.

Besonders pikant: Ausgerechnet Williams-Teamchef Vowles hatte die Budgetobergrenze zuletzt kritisch hinterfragt. Seiner Ansicht nach könnte das Finanzreglement den Vorsprung der etablierten Topteams sogar zementieren. Rennställe mit veralteter Infrastruktur müssten einen Teil ihres Budgets in die Modernisierung ihrer Fabriken investieren, wodurch ihnen weniger Geld für die Weiterentwicklung ihrer Rennwagen zur Verfügung stehe.