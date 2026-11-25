i Ralf Schumacher hat eine Theorie über Lewis Hamilton. Imago GP von Las Vegas Schumi hat nach Ferrari-Krach üblen Hamilton-Verdacht Im Grand Prix von Las Vegas ist es zwischen den Ferrari-Stars Charles Leclerc und Lewis Hamilton zum Crash gekommen. Ralf Schumacher hat eine Theorie. Von Sport Heute 25.11.2026, 21:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Ferrari hängt der Haussegen schief! Nach der neuerlichen Kollision zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc beim Grand Prix von Las Vegas kommt der italienische Formel-1-Rennstall nicht zur Ruhe. Nun gießt Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher zusätzlich Öl ins Feuer. Der Deutsche erhebt einen brisanten Vorwurf gegen den siebenfachen Weltmeister und vermutet hinter dem Zwischenfall einen gezielten Machtkampf.

"Lewis Hamilton führt Charles Leclerc total vor", erklärte Schumacher im Sky-Podcast "Backstage Boxengasse". Der 51-Jährige glaubt, dass der britische Superstar seinen Teamkollegen gezielt unter Druck setzen will, um sich als unumstrittene Nummer eins bei der Scuderia zu etablieren. Hamilton wolle den Monegassen nach Ansicht des Sky-Experten sogar "mental kaputtmachen".

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"Gehe davon aus, dass das Absicht war"

In Las Vegas hatte Leclerc in Kurve sieben versucht, seinen Teamkollegen auf der Innenseite zu überholen. Die beiden Ferrari-Piloten kollidierten, Hamilton drehte sich, Leclerc kassierte eine Zehn-Sekunden-Strafe. Zwar sieht auch Schumacher den Monegassen aufgrund seines riskanten Manövers in der Verantwortung, Hamilton hätte die Kollision allerdings verhindern können.

"Bei genauem Hinschauen merkt man, dass Hamilton nicht nachgegeben und so getan hat, als hätte er Leclerc nicht bemerkt", analysierte Schumacher die Szene und legte mit einem brisanten Satz nach: "Ich gehe davon aus, dass das Absicht war." Da Hamiltons Rennen zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon gelaufen gewesen sei, könnte der Brite den Zusammenstoß laut Schumacher bewusst in Kauf genommen haben, so die Theorie des Formel-1-Experten.

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Erinnerungen an "Krieg der Sterne"

Der Deutsche fühlt sich an den erbitterten teaminternen Machtkampf zwischen Hamilton und Nico Rosberg bei Mercedes erinnert, der 2016 seinen Höhepunkt erreichte. Schumacher sieht nun ähnliche Mechanismen bei Ferrari. Besonders unangenehm ist die Situation für Teamchef Fred Vasseur, der seine beiden Star-Piloten bereits nach den Unstimmigkeiten beim Grand Prix von Mexiko zum Gespräch gebeten hatte. Der Burgfrieden hielt allerdings nicht lange.

Schumacher sieht deshalb dringenden Handlungsbedarf bei der Scuderia. Der Traditionsrennstall müsse seiner Ansicht nach klären, welcher der beiden Piloten künftig die Führungsrolle im Team einnimmt. Andernfalls drohe der Konflikt weiter zu eskalieren. Die deutliche Warnung des ehemaligen Formel-1-Piloten an die Ferrari-Bosse: "Wenn sie das nicht in den Griff kriegen, dann muss sowieso einer gehen."