i Max Verstappen Reuters Nächster Wirbel "Widert mich an!" Ex-F1-Pilot attackiert Verstappen Verstappen sorgt mit seinen Sticheleien gegen Russell für Wirbel. Ein ehemaliger Formel-1-Pilot geht jetzt mit dem Red-Bull-Star hart ins Gericht. Von Sport Heute 26.11.2026, 05:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die nächste verbale Auseinandersetzung in der Formel 1! Nach seinem Triumph in Las Vegas konnte sich Max Verstappen einen Seitenhieb gegen Mercedes-Rivale George Russell nicht verkneifen. Dass der Brite im Rennen in die Streckenbegrenzung gerutscht war, fand der vierfache Weltmeister "fantastisch". Russell sei zudem "so weit unter meinem Niveau".

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Das bringt Ex-Formel-1-Pilot Sébastien Bourdais auf die Palme. "Das widert mich an", polterte der 47-jährige Franzose in der Eurosport-Sendung "Les Fous du Volant". Der ehemalige Teamkollege von Sebastian Vettel bei Toro Rosso wirft dem Niederländer vor, mit zweierlei Maß zu messen.

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"Du kannst nicht extrem aggressiv fahren, alle anderen in Schwierigkeiten bringen und dann erwarten, dass sie nett zu dir sind", legte Bourdais nach. Brisant: Schon im Abschlusstraining von Las Vegas waren die Boliden von Verstappen und Russell aneinandergeraten. Der Red-Bull-Star kassierte dafür eine Verwarnung.

Verstappen wäre lieber daheim

Vor dem Grand Prix in Katar am Sonntag (17 Uhr, live ServusTV) beschäftigt Verstappen allerdings noch ein ganz anderes Thema. Trotz Sicherheitsbedenken hält die Königsklasse an den beiden abschließenden Saisonrennen im Nahen Osten fest. Eine Verlegung nach Imola ist kein Thema mehr.

Verstappen machte bereits in Las Vegas keinen Hehl aus seinem Unbehagen. "Fühle ich mich damit wohl? Nein! Ich wäre lieber zu Hause", erklärte der 29-Jährige.

Sportlich winkt dem Niederländer in Katar der vorzeitige Gewinn des Vize-Weltmeistertitels. Während Mercedes-Youngster Kimi Antonelli bereits als Champion feststeht, hat Verstappen 37 Punkte Vorsprung auf Lewis Hamilton. Ein dritter Platz würde dem Red-Bull-Star selbst bei einem Sieg des Briten reichen.

Die Strecke in Lusail liegt Verstappen jedenfalls. Die letzten drei Katar-Grands-Prix entschied er allesamt für sich. Diesmal könnte allerdings die Reifenstrategie zum Zünglein an der Waage werden: Pro Reifensatz sind maximal 27 Runden erlaubt. Bei einer Renndistanz von 57 Runden sind damit mindestens zwei Boxenstopps Pflicht.