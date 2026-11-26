Die TV-Aufteilung für die Formel-1-Saison 2027 steht fest! Auch im kommenden Jahr teilen sich der ORF und ServusTV die Übertragungsrechte an der Motorsport-Königsklasse.
Alle Termine für 2027 im Überblick:
14.3. – Bahrain – ORF
21.3. – Saudi-Arabien – ServusTV
4.4. – Australien – ServusTV
11.4. – Japan – ServusTV
18.4. – China – ORF
2.5. – Miami – ServusTV
23.5. – Kanada – ORF
6.6. – Monaco – ServusTV
20.6. – Portugal – ORF
4.7. – Großbritannien – ServusTV
11.7. – Österreich – ORF
25.7. – Belgien – ServusTV
1.8. – Ungarn – ORF
5.9. – Italien – ServusTV
12.9. – Spanien – ORF
26.9. – Aserbaidschan – ServusTV
3.10. – Türkei – ORF
10.10. – Singapur – ServusTV
24.10. – USA – ORF
31.10. – Mexiko – ServusTV
7.11. – Brasilien – ORF
20.11. – Las Vegas – ServusTV
5.12. – Katar – ORF
12.12 – Abu Dhabi – ServusTV
Insgesamt stehen 24 Rennen auf dem Programm. Der ORF überträgt elf Grands Prix, ServusTV zeigt 13 Rennwochenenden. Der Saisonauftakt in Bahrain am 14. März ist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen.
Besonders erfreulich für die heimischen Motorsport-Fans: Auch der Österreich-GP in Spielberg am 11. Juli wird vom ORF übertragen. Das große Saisonfinale in Abu Dhabi am 12. Dezember läuft hingegen auf ServusTV.