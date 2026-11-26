i Ernst Hausleitner und Alexander Wurz. GEPA pictures Alle Termine im Überblick Fix! ServusTV und ORF verkünden F1-Kalender für 2027 Die TV-Aufteilung für die Formel-1-Saison 2027 steht fest! ORF und ServusTV teilen sich erneut die 24 Rennen. Alle Übertragungstermine im Überblick. Von Sport Heute 26.11.2026, 12:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die TV-Aufteilung für die Formel-1-Saison 2027 steht fest! Auch im kommenden Jahr teilen sich der ORF und ServusTV die Übertragungsrechte an der Motorsport-Königsklasse.

Alle Termine für 2027 im Überblick: 14.3. – Bahrain – ORF 21.3. – Saudi-Arabien – ServusTV 4.4. – Australien – ServusTV 11.4. – Japan – ServusTV 18.4. – China – ORF 2.5. – Miami – ServusTV 23.5. – Kanada – ORF 6.6. – Monaco – ServusTV 20.6. – Portugal – ORF 4.7. – Großbritannien – ServusTV 11.7. – Österreich – ORF 25.7. – Belgien – ServusTV 1.8. – Ungarn – ORF 5.9. – Italien – ServusTV 12.9. – Spanien – ORF 26.9. – Aserbaidschan – ServusTV 3.10. – Türkei – ORF 10.10. – Singapur – ServusTV 24.10. – USA – ORF 31.10. – Mexiko – ServusTV 7.11. – Brasilien – ORF 20.11. – Las Vegas – ServusTV 5.12. – Katar – ORF 12.12 – Abu Dhabi – ServusTV

Insgesamt stehen 24 Rennen auf dem Programm. Der ORF überträgt elf Grands Prix, ServusTV zeigt 13 Rennwochenenden. Der Saisonauftakt in Bahrain am 14. März ist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen.

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Besonders erfreulich für die heimischen Motorsport-Fans: Auch der Österreich-GP in Spielberg am 11. Juli wird vom ORF übertragen. Das große Saisonfinale in Abu Dhabi am 12. Dezember läuft hingegen auf ServusTV.