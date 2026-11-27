i In Katar gilt wieder die ungewöhnliche Reifen-Regelung. Reuters Schon wieder F1 führt für nächstes Rennen kuriose Sonderregel ein Die Formel 1 hat erneut eine ungewöhnliche Regelung vorgeschrieben. Beim Grand Prix von Katar muss es wieder zumindest zwei Stopps geben. Von Sport Heute 27.11.2026, 08:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Formel 1 greift beim vorletzten Saisonrennen erneut zu einer ungewöhnlichen Maßnahme! Beim Grand Prix von Katar müssen sämtliche Piloten mindestens zweimal zum Reifenwechsel an die Box kommen. Reifenhersteller Pirelli hat die maximale Laufleistung eines Reifensatzes auf 27 Runden begrenzt. Da das Rennen auf dem Lusail International Circuit über 57 Runden geht, müssen die Fahrer zumindest drei verschiedene Reifensätze verwenden, zweimal stoppen.

Hinter der Sonderregelung stecken Sicherheitsbedenken. Der Kurs in Katar gilt aufgrund seiner vielen schnellen Kurven als besonders anspruchsvoll für die Reifen. Vor allem der linke Vorderreifen ist enormen Belastungen ausgesetzt. Mit der Begrenzung will Pirelli verhindern, dass die Rennställe ihre Reifen über die sichere Verschleißgrenze hinaus beanspruchen. Die Maßnahme wurde gemeinsam mit dem Automobil-Weltverband FIA und der Formel 1 beschlossen.

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Regel zählt auch in Training und Qualifying

Besonders knifflig für die Strategen der Rennställe: Auch die bereits im Training oder Qualifying absolvierten Runden werden bei der Berechnung berücksichtigt. Wer im Rennen einen gebrauchten Reifensatz aufzieht, muss entsprechend früher wieder an die Box. Selbst Runden hinter dem Safety Car oder unter virtuellem Safety Car zählen mit. Die Aufwärmrunde und die Besichtigungsrunden vor dem Start sind hingegen ausgenommen.

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Wie entscheidend die Sonderregelung für den Rennausgang sein kann, zeigte sich bereits im vergangenen Jahr. Damals lag das Limit bei 25 Runden pro Reifensatz. Als in der siebenten Runde das Safety Car auf die Strecke kam, nutzten beinahe alle Rennställe die Gelegenheit zum Reifenwechsel. Ausgerechnet McLaren ließ seine beiden Piloten Oscar Piastri und Lando Norris draußen. Ein folgenschwerer Strategiefehler, von dem Max Verstappen profitierte und den Grand Prix gewann.

Pirelli bringt die härtesten Reifen

Immerhin haben die Rennställe heuer etwas mehr Spielraum. Dank einer verstärkten Reifenkonstruktion und der geringeren Belastungen durch die neue Boliden-Generation konnte Pirelli die maximale Laufleistung um zwei Runden erhöhen. Dennoch geht der italienische Reifenhersteller auf Nummer sicher und bringt mit C1, C2 und C3 ausschließlich die drei härtesten Reifenmischungen nach Katar.

Für die Piloten könnte die ungewöhnliche Maßnahme allerdings auch einen positiven Nebeneffekt haben. Da die maximale Einsatzdauer der Reifen ohnehin begrenzt ist, könnten die Fahrer weniger auf den Verschleiß achten müssen und dadurch häufiger attackieren. Neben der Geschwindigkeit auf der Strecke dürfte in Katar einmal mehr das taktische Geschick an der Boxenmauer zum entscheidenden Faktor werden.