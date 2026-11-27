i Red-Bull-Star Max Verstappen und Mercedes-Pilot George Russell. IMAGO/UPI Photo "Stehe dazu" Streit mit Verstappen – Russell will keine Versöhnung! Der Streit zwischen George Russell und Max Verstappen geht weiter. Russell stellt klar, dass er keinen Wert auf eine Versöhnung legt. Von Sport Heute 27.11.2026, 07:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Dauer-Beef zwischen George Russell und Max Verstappen geht in die nächste Runde! Vor dem Grand Prix von Katar stellte der Mercedes-Pilot klar, dass er kein Interesse an einer Versöhnung mit seinem niederländischen Rivalen hat.

"Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe", erklärte Russell mit Blick auf den jüngsten Schlagabtausch in Las Vegas. "Ich glaube nicht, dass es wichtig ist, eine gute Beziehung zu haben", legte der Brite nach.

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Auslöser für den erneuten Streit war Russells öffentliche Kritik an der Fahrweise des vierfachen Weltmeisters. Verstappen holte nach seinem Sieg in Las Vegas zum Gegenschlag aus: "Er spricht viel abseits der Strecke. Das stört mich aber nicht, weil er so weit unter meinem Niveau ist, dass ich gar nicht erst versuchen muss, mich mit ihm zu messen."

In Katar wollte der Red-Bull-Pilot das Thema hingegen nicht weiter befeuern. "Alles andere, das abseits der Strecke gesagt wurde, ist gesagt. Mehr gibt es nicht hinzuzufügen", erklärte der 29-Jährige.

Russell bezeichnete die Aussagen seines Rivalen unterdessen als "ziemlich amüsant". Die Auseinandersetzungen seien "vermeidbar und ziemlich unnötig". Gleichzeitig erkannte der 28-Jährige die starke Leistung Verstappens in Las Vegas an.

Der Mercedes-Pilot räumte zudem ein, im Umgang mit den Medien möglicherweise zu offen und ehrlich zu sein. Einen weiteren verbalen Schlagabtausch strebe er jedenfalls nicht an: "Es ist kein Krieg der Worte abseits der Strecke. Ich will die Kämpfe auf der Strecke haben."