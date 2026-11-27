i Mercedes-Star und Formel-1-Weltmeister Andrea Kimi Antonelli. IMAGO/MAXPPP Erstes Freies Training F1-Champion Antonelli fährt in Katar allen davon Mercedes gibt in Katar das Tempo vor. Das Weltmeister-Team war im ersten Freien Training auf dem Kurs von Lusail klar voran. Von Sport Heute 27.11.2026, 15:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Allen voran Formel-1-Weltmeister Andrea Kimi Antonelli. Der Italiener drehte mit 1:23,217 Minuten klar die schnellste Runde bei untergehender Sonne auf dem Wüsten-Kurs. Und hängte damit bereits seinen Teamkollegen George Russell um eine halbe Sekunde ab (+0,507). Etwas überraschend klassierte sich Isack Hadjar im Red Bull auf Rang drei, hatte aber bereits 0,661 Sekunden Rückstand.

Noch deutlicher war der Abstand der beiden McLaren-Piloten auf den Rängen vier und fünf. Lando Norris büßte 0,850 Sekunden, Oscar Piastri verlor 0,860 Sekunden ein. Und Vierfach-Champion Max Verstappen im zweiten Red Bull auf Rang sechs sogar 0,916 Sekunden.

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Erst dahinter landeten die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc auf Rang sieben (+1,256) und Lewis Hamilton auf Platz acht (+1,358). Erster Verfolger der Top-Vier-Teams ist Racing-Bulls-Pilot Arvid Lindblad mit 1,384 Sekunden Rückstand.

Das erste Freie Training ist auf dem Wüstenkurs aber noch nicht besonders aussagekräftig, da das Qualifying und das Rennen später stattfinden. Am Freitag folgt noch das zweite Freie Training um 18 Uhr.