i Red-Bull-Pilot Isack Hadjar rollte von der Box weg und dabei über den Fuß eines Mechanikers. Imago Images, Screenshot Ermittlungen laufen Red-Bull-Star fährt über den Fuß des Mechanikers Ganz brenzliger Moment im ersten Katar-Training. Red-Bull-Star Isack Hadjar fuhr schnell von der Box weg und überrollte den Fuß eines Mechanikers. Von Sport Heute 27.11.2026, 16:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schrecksekunde in der Red-Bull-Box! Im ersten Freien Training zum Grand Prix von Katar kam es am Freitag zu einem schmerzhaften Zwischenfall. Formel-1-Pilot Isack Hadjar fuhr nach einem kurzen Stopp an der Box etwas zu überhastet los und rollte dabei einem Mechaniker über den Fuß.

Der Red-Bull-Mitarbeiter wurde vom linken Hinterreifen des Boliden erwischt und sprang daraufhin humpelnd zurück. Hadjar bemerkte den Zwischenfall, hielt noch kurz an, ehe der Franzose seine Fahrt fortsetzte und auf die Rennstrecke zurückkehrte.

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"Sind alle in Ordnung?", erkundigte sich der 22-Jährige besorgt über den Boxenfunk nach dem Gesundheitszustand seiner Crewmitglieder. Wenig später folgte die erleichternde Nachricht von seinem Team: Der betroffene Mechaniker war bei dem Zwischenfall glücklicherweise von schwerwiegenderen Verletzungen verschont geblieben.

Untersuchung läuft

Ein Nachspiel könnte der Vorfall für Red Bull dennoch haben. Die Rennkommissare leiteten wegen einer "unsicheren Abfahrt" aus der Box eine Untersuchung ein. Ob der Zwischenfall Konsequenzen für den Rennstall hat, war zunächst noch offen. Zumindest müssen sich Vertreter des Rennstalls bei den Kommissaren verantworten.

Sportlich verlief das Auftakttraining für Hadjar hingegen durchaus vielversprechend. Der Franzose beendete die erste Trainingseinheit auf dem Lusail International Circuit auf dem dritten Rang. Die Bestzeit sicherte sich der bereits als Weltmeister feststehende Mercedes-Pilot Kimi Antonelli vor seinem britischen Teamkollegen George Russell.

Der Grand Prix von Katar ist das vorletzte Rennen der laufenden Formel-1-Saison. Nach längeren Diskussionen über die Sicherheitslage im Nahen Osten hatte sich die Königsklasse des Motorsports dazu entschieden, die beiden abschließenden Rennwochenenden wie geplant in Katar und eine Woche später in Abu Dhabi auszutragen.