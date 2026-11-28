i George Russell steht auf der Pole. IMAGO/ZUMA Press Wire In Katar Mercedes-Duell! Russell schnappt Antonelli die Pole weg George Russell startet beim Grand Prix von Katar von der Pole! Der Mercedes-Pilot setzte sich im Qualifying knapp gegen seinen Teamkollegen durch. Von Sport Heute 28.11.2026, 20:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

George Russell startet beim Grand Prix von Katar von der Poleposition! Der Mercedes-Pilot setzte sich im Qualifying knapp gegen seinen Teamkollegen und Weltmeister Kimi Antonelli durch.

Nachdem Antonelli in allen drei Trainings auf dem Lusail International Circuit die Bestzeit erzielt hatte, musste sich der Italiener im entscheidenden Qualifying seinem Teamkollegen geschlagen geben.

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Russell behielt im Mercedes-internen Duell die Oberhand und sicherte sich mit einem Vorsprung von 0,128 Sekunden den ersten Startplatz. Damit nehmen die beiden Silberpfeile das Rennen in Katar aus der ersten Startreihe in Angriff.

Der Grand Prix von Katar steigt am Sonntag um 17 Uhr und wird live auf ServusTV übertragen.