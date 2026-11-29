i Mercedes-Teamchef Toto Wolff und Star-Fahrer George Russell. IMAGO/NurPhoto "Unter vier Augen..." Verstappen-Rivale enthüllt: So denkt Wolff wirklich Die F1-Fehde zwischen George Russell und Max Verstappen geht weiter. Nun enthüllte der Mercedes-Star, was Toto Wolff über den Red-Bull-Star denkt. Von Sport Heute 29.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Streit zwischen den beiden Formel-1-Stars Max Verstappen und George Russell ist weiterhin ein großes Gesprächsthema in der Königsklasse des Motorsports. Nun gewährte der Mercedes-Pilot einen Einblick in ein vertrauliches Gespräch mit seinem Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Der Wiener hat offenbar eine klare Meinung zu den verbalen Attacken des Red-Bull-Stars.

Nach einem Zwischenfall im dritten Freien Training in Las Vegas hatte Russell am vergangenen Wochenende gefordert, dass jemand Verstappen die Stirn bieten müsse. Der Niederländer holte nach seinem Rennsieg zum Gegenschlag aus, bezeichnete den Briten als weit unter seinem Niveau und spottete nach dessen Kollision in der Schlussphase über mangelndes Karma.

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Im Gespräch mit dem britischen "Sky"-Ableger zog Russell nun einen bemerkenswerten Vergleich zwischen Verstappen und seinem ehemaligen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton. "Er ist ein gnadenloser Konkurrent, und dafür habe ich enormen Respekt", sagte der Brite über Verstappen, ehe er von Hamilton schwärmte: "Lewis ist jemand, zu dem ich wirklich aufschaue und der ein unglaubliches Vorbild für junge Nachwuchsfahrer ist."

"Wir haben ziemlich gelacht"

Auch Wolff habe den siebenfachen Weltmeister während der zwölf gemeinsamen Jahre bei Mercedes als einen ebenso kompromisslosen Rennfahrer kennengelernt, der gleichzeitig "unglaubliche Werte, Klasse und Würde besitzt". Auf die Frage, wie sein Teamchef über die Auseinandersetzungen mit Verstappen denke, antwortete Russell vielsagend: "Nun, ich weiß, welche Meinung er unter vier Augen vertritt. Deshalb werde ich das wohl nicht wiederholen."

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Ein brisantes Detail aus dem vertraulichen Austausch mit dem Wiener gab der Mercedes-Star allerdings preis. Auf der gemeinsamen Heimreise aus der Glücksspielmetropole hätten sich die beiden über die verbalen Attacken des vierfachen Weltmeisters köstlich amüsiert. "Toto und ich sind nach dem Rennen in Las Vegas gemeinsam zurückgeflogen und haben über die Kommentare, die nach dem Rennen gefallen sind, ziemlich gelacht", verriet Russell.

Der Brite schob noch einen vielsagenden Satz hinterher: "Aber wir wissen einfach, wie gewisse Leute vorgehen." Welche Meinung Wolff tatsächlich über die jüngsten Aussagen Verstappens vertritt, behielt Russell allerdings für sich. Klar ist nur: Der Wiener und der Vierfach-Champion aus den Niederlanden pflegen ein gutes Verhältnis, Wolff wollte Verstappen auch bereits zu Mercedes lotsen.