i Die teure Privat-OP sorgt für Diskussionen iStock Aufruhr wegen Wartezeiten Arzt rät zu teurer Privat-OP, dabei war ein Termin frei Ein Kniepatient sollte laut eigenen Angaben jahrelang auf eine OP warten oder privat zahlen. Dabei gab es in Niederösterreich einen freien Termin. Von Österreich Heute 27.11.2026, 14:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jahrelang auf eine Operation warten oder für den Eingriff selbst in die Tasche greifen? Vor dieser Entscheidung stand nach eigenen Angaben Kniepatient Otto K. Sein Arzt soll dem Niederösterreicher geraten haben, eine dringend benötigte Operation in einer Wiener Privatklinik durchführen zu lassen.

Doch offenbar hätte es auch eine andere Möglichkeit gegeben. Denn ausgerechnet in Niederösterreich waren freie OP-Kapazitäten vorhanden, darüber berichtet der ORF.

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Otto wandte sich an die Politik

Der Patient suchte schließlich Hilfe bei der Politik. Zunächst wandte er sich laut eigenen Angaben an den niederösterreichischen SPÖ-Chef Sven Hergovich. Seine Anfragen seien jedoch unbeantwortet geblieben.

Daraufhin kontaktierte Kohaida die Landessprecherin der Grünen, Helga Krismer. Die Politikerin erkundigte sich bei der Landesgesundheitsagentur nach einem möglichen OP-Termin.

Vier Monate statt mehrerer Jahre

Das überraschende Ergebnis: Im Landesklinikum Amstetten wäre der Eingriff bereits nach vier Monaten möglich gewesen. Bei einem Medientermin am Donnerstag betonte Krismer, dass dafür keine politische Intervention notwendig gewesen sei. Es habe sich um einen regulär verfügbaren Termin gehandelt.

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Warum dem Patienten dennoch zu einer Privatoperation geraten worden sein soll, ist bisher unklar.

Patienten sollen freie OP-Termine finden können

Die Grünen nehmen den Fall nun zum Anlass, eine zentrale digitale Plattform für freie Operationskapazitäten in Niederösterreich zu fordern.

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"Es muss Schluss sein mit dieser Mundpropaganda", erklärte Krismer. Patienten sollen rasch herausfinden können, in welchem Spital die benötigte Behandlung möglich ist.

Die Politikerin fordert zudem mehr Druck auf die Ärztekammer. Ihrer Ansicht nach würden niedergelassene Ärzte zu häufig zu kostspieligen Privatoperationen raten.