i Bei der insolventen Pollmann-Gruppe im Waldviertel stehen 93,9 Millionen Euro an Forderungen im Raum. Google Street View Es geht um 94 Mio. Euro Job-Schock in NÖ! Autozulieferer streicht 50 Stellen Beim insolventen Autozulieferer Pollmann in NÖ werden knapp 50 Stellen gestrichen. Die Produktion soll ohne Einschränkungen weiterlaufen. Von Österreich Heute 27.11.2026, 13:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Knapp 50 Arbeitsplätze fallen beim insolventen Autozulieferer Pollmann mit Hauptsitz in Karlstein (Bezirk Waidhofen an der Thaya, NÖ) weg. Der Stellenabbau wurde am Donnerstag angekündigt und betrifft alle drei insolventen Gesellschaften der Unternehmensgruppe, wie der ORF berichtet.

Konkret handelt es sich um die Pollmann International GmbH, die Pollmann Austria GmbH und die Pollmann Werkzeugbau GmbH. Für alle drei Unternehmen laufen seit September Sanierungsverfahren.

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Diese Mitarbeiter sind betroffen

"Betroffen sind vor allem Positionen auf Führungsebene sowie administrative Funktionen. Ebenso wird der Bereich Werkzeugbau auf das aktuelle Auslastungsniveau nachhaltig angepasst", heißt es laut ORF aus dem Unternehmen.

Der Stellenabbau soll "so sozialverträglich wie möglich und im engen Dialog mit Betriebsrat und Belegschaft" erfolgen. Dabei dürften auch anstehende Pensionierungen und Abgänge genutzt werden. Frei werdende Stellen sollen nicht nachbesetzt werden.

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Auch ohne Insolvenz wären Jobs gestrichen worden

Als Gründe für den Personalabbau nennt das Unternehmen den starken Wettbewerb und eine veränderte Arbeitswelt. Künftig will sich der Autozulieferer verstärkt auf sicherheitsrelevante Bauteile und technisch anspruchsvolle Komponenten konzentrieren.

Laut Geschäftsführer Stefan Pollmann wären die Maßnahmen auch "unabhängig vom Sanierungsverfahren" gesetzt worden.

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93,9 Millionen Euro an Forderungen

Die Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung wurden am 1. September am Landesgericht Krems eröffnet. Insgesamt sind Forderungen in Höhe von 93,9 Millionen Euro angemeldet.

Den Gläubigern wird jeweils eine Quote von 20 Prozent angeboten, zahlbar innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans.

Produktion läuft weiter

Das Unternehmen betont unterdessen, dass die Sanierung "planmäßig" verlaufe. Die Produktion laufe ohne Einschränkungen weiter, auch Liefertermine würden eingehalten. Die Gespräche mit mehreren potenziellen Investoren seien bereits weit fortgeschritten.

Ein entscheidender Termin für die Zukunft der drei insolventen Gesellschaften steht am 20. Jänner 2027 an. Dann finden die Sanierungsplantagsatzungen statt.