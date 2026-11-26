i Knapp 20 Mitarbeiter zittern jetzt um ihre Jobs. Google Maps 18 Mitarbeiter betroffen Beliebtes Traditionslokal pleite – Café Mitte vor Aus Nächste Gastro-Pleite in Graz: Das Café Mitte am Freiheitsplatz hat Konkurs beantragt. Die Schulden belaufen sich auf rund 183.000 Euro. Von Österreich Heute 26.11.2026, 16:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Geschichte des Standorts reicht bis ins Jahr 1936 zurück. Damals eröffnete am Grazer Freiheitsplatz eine Bäckerei, in den 1970er-Jahren wurde daraus ein Kaffeehaus. Später entwickelte sich das Café Mitte gegenüber dem Schauspielhaus zu einem Treffpunkt für Einheimische, Touristen und Nachtschwärmer. Doch nun steht das Grazer Traditionslokal vor dem Aus.

"Die GTG GmbH, Betreiberin des "Cafe Mitte" am Freiheitsplatz in Graz hat heute einen Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens beim Landesgericht für ZRS Graz gestellt", teilt der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mit.

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Das Insolvenzverfahren wurde vom Gericht noch nicht eröffnet.

Rund 183.000 Euro Schulden

Betroffen sind insgesamt 41 Gläubiger mit Forderungen in Höhe von rund 182.620 Euro. Auch für die 18 Mitarbeiter des Gastronomiebetriebs ist die berufliche Zukunft ungewiss.

Die 2013 gegründete Betreibergesellschaft setzte auf eine Mischung aus Café, Bar und Restaurant mit Schwerpunkt auf thailändischer Küche. Auch Konzerte und Veranstaltungen gehörten zum Konzept. Das Lokal wurde laut eigener Webseite mit zwei Green Panther Awards sowie einem Joseph Binder Award ausgezeichnet.

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Corona und Teuerung wurden zum Verhängnis

Die wirtschaftlichen Probleme reichen laut Unternehmen bis in die Corona-Pandemie zurück. Die verordneten Betriebsschließungen führten zu massiven Umsatzeinbußen. Auch ein Lieferservice und die Möglichkeit zur Selbstabholung konnten die Verluste nicht ausreichend ausgleichen.

Hinzu kamen Personalengpässe sowie deutlich gestiegene Kosten für Energie, Lebensmittel, Personal und Miete. Trotz mehrerer wirtschaftlicher Anpassungen gelang es nicht, den Betrieb dauerhaft zu stabilisieren.

Verkauf des Lokals platzte

Bis zuletzt gab es offenbar noch Hoffnung auf eine finanzielle Rettung. Laut Geschäftsführer Rene Koch war der Verkauf des Unternehmens bereits weit fortgeschritten. Der Erlös hätte ausgereicht, um die bestehenden Verbindlichkeiten zu begleichen. Doch der Verkauf scheiterte.

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Den Schulden von rund 183.000 Euro stehen Vermögenswerte von rund 54.000 Euro gegenüber. Wie viel davon tatsächlich verwertet werden kann, muss noch geprüft werden.

Keine Sanierung mehr geplant

"Eine Unternehmensfortführung oder Sanierung wird nach den vorliegenden Antragsunterlagen nicht angestrebt", erklärt der Alpenländische Kreditorenverband.

Die Gesellschaft soll stattdessen abgewickelt werden. Eine Zukunft für das Lokal ist dennoch nicht gänzlich ausgeschlossen: Ein künftig bestellter Masseverwalter könnte noch Verhandlungen mit möglichen Käufern des Gastronomiebetriebs aufnehmen.