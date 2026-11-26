i In einer Grazer Wohnung eskalierte ein Streit zwischen einer 28-Jährigen und ihrem Lebensgefährten. iStock Im Streit Frau (28) soll auf Partner eingestochen haben Ein Beziehungsstreit in Graz endete für einen Mann im Spital und für seine Lebensgefährtin in Handschellen. Von Österreich Heute 26.11.2026, 15:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Streit zwischen einer 28-Jährigen und ihrem Lebensgefährten nahm in Graz ein gewaltsames Ende. Die junge Frau soll in der gemeinsamen Auseinandersetzung zu einem Messer gegriffen und auf ihren Partner eingestochen haben.

Zunächst war für die Ermittler unklar, mit welcher Waffe der Mann verletzt worden war. Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, geht die Gerichtsmedizin mittlerweile davon aus, dass die 28-Jährige ihrem Lebensgefährten mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen hat. Bei seinen Abwehrversuchen dürfte er zudem Schnittverletzungen an der Hand erlitten haben.

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Polizei nahm 28-Jährige fest

Der Mann musste schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Seine Lebensgefährtin wurde festgenommen und wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Gegen die 28-Jährige wurde zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

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Jede achte Wegweisung betrifft eine Frau

Im ersten Halbjahr 2026 sprach die Polizei in der Steiermark insgesamt 768 Betretungs- und Annäherungsverbote aus. Das entspricht einem leichten Rückgang gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 1.567 solcher Verbote ausgesprochen. In 86,6 Prozent der Fälle richteten sie sich gegen Männer, in 13,4 Prozent gegen Frauen. Für die 28-jährige Verdächtige gilt die Unschuldsvermutung.