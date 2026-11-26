Polizisten wurden am Donnerstag gegen 00.25 Uhr zu einem Brand nach Bad Mitterndorf gerufen.
Beim Eintreffen der Streife standen die Maschinenhalle sowie ein darin abgestellter Traktor eines 61-Jährigen bereits in Vollbrand.
Insgesamt 68 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bad Mitterndorf, Neuhofen, Krungl und Zauchen standen mit acht Fahrzeugen im Löscheinsatz.
Durch den Brand wurde die Fassade eines unmittelbar angrenzenden Einfamilienhauses beschädigt.
Auch der Wintergarten und die Hecke eines weiteren Nachbarhauses wurden in Mitleidenschaft gezogen.
Personen kamen nicht zu Schaden. Ein Brandermittler des Bezirkes Liezen übernimmt die Ermittlungen zur Brandursache.
Sowohl die Ursache des Feuers als auch die Höhe des entstandenen Sachschadens sind bislang unbekannt.