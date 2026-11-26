i In der Nacht auf Donnerstag geriet eine Maschinenhalle in Bad Mitterndorf in Brand. FF Bad Mitterndorf/RK Bad Mitterndorf Einsatz in Bad Mitterndorf Maschinenhalle geht in der Nacht in Flammen auf In einer Maschinenhalle in Bad Mitterndorf brach am Donnerstag ein Feuer aus. Die Flammen beschädigten zwei Wohnhäuser. Verletzt wurde niemand. Von André Wilding 26.11.2026, 09:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Polizisten wurden am Donnerstag gegen 00.25 Uhr zu einem Brand nach Bad Mitterndorf gerufen.

Beim Eintreffen der Streife standen die Maschinenhalle sowie ein darin abgestellter Traktor eines 61-Jährigen bereits in Vollbrand.

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Fassade beschädigt

Insgesamt 68 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bad Mitterndorf, Neuhofen, Krungl und Zauchen standen mit acht Fahrzeugen im Löscheinsatz.

Durch den Brand wurde die Fassade eines unmittelbar angrenzenden Einfamilienhauses beschädigt.

Auch der Wintergarten und die Hecke eines weiteren Nachbarhauses wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Ermittlungen laufen

Personen kamen nicht zu Schaden. Ein Brandermittler des Bezirkes Liezen übernimmt die Ermittlungen zur Brandursache.

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Sowohl die Ursache des Feuers als auch die Höhe des entstandenen Sachschadens sind bislang unbekannt.