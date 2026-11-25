i Das Grazer Uniklinikum probte für den Ernstfall. iStock So läuft es ab Extremwetter! Spital probt den totalen Blackout Was passiert, wenn im Spital plötzlich der Strom ausfällt? Die Grazer Uniklinik probt am Mittwoch den Ernstfall – auch für Patienten hat das Folgen. Von Österreich Heute 25.11.2026, 19:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was passiert, wenn plötzlich im ganzen Land der Strom ausfällt und Tausende Menschen weiterhin medizinisch versorgt werden müssen? Genau dieses Szenario wird am Mittwoch am LKH-Universitätsklinikum Graz durchgespielt. Erstmals seit 15 Jahren findet dort wieder eine Blackoutübung statt – es ist die bisher größte dieser Art.

Punkt 13 Uhr sprangen die Dieselaggregate im Keller des Spitals an. Die Lichter flackerten kurz, in manchen Räumen wurde es merklich dunkler. Dank der Notstromversorgung konnten Intensivstationen, medizinische Geräte, Labore, Großküche und Heizung weiterhin mit Energie versorgt werden.

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Mindestens 72 Stunden ohne Stromnetz

"Unser Notstromsystem ist für mindestens 72 Stunden ausgelegt. Wenn man den Betrieb reduziert, können wir auch länger damit fahren", erklärt Eduard Mötschger, Sicherheitschef am LKH, gegenüber der "Kleinen Zeitung".

Doch fehlender Strom ist im Ernstfall längst nicht das einzige Problem. Bei einem landesweiten Blackout würden auch externe Versorger ausfallen. Wasser, Lebensmittel und sogar Babymilch könnten knapp werden.

Auch die Kommunikation mit der Außenwelt stellt eine Herausforderung dar. Während die internen Telefone dank Notstrom weiterhin funktionieren, muss nach außen über Funk kommuniziert werden.

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Operationen werden verschoben

Doch was bekommen die Patienten von der groß angelegten Übung mit? Insgesamt befinden sich rund 700 stationäre Betten in den betroffenen Gebäudetrakten. Für die Patienten soll sich allerdings nur wenig ändern.

Planbare Operationen werden am Mittwochnachmittag nicht durchgeführt. Die Betroffenen wurden bereits im Vorfeld informiert und bekamen Ersatztermine angeboten.

"Es kann sein, dass in den Ambulanzen ein Teil der Beleuchtung nicht funktioniert und einige Steckdosen stromlos sind", erklärt Mötschger. Die medizinische Versorgung sei jedoch sichergestellt.

48 Stunden Blackout im Zeitraffer

Während zwischen 13 und 15 Uhr die Notstromversorgung und die damit verbundenen Systeme auf die Probe gestellt werden, ist anschließend der Krisenstab gefordert. Zwischen 16 und 19 Uhr wird ein bis zu 48 Stunden dauernder Blackout im Zeitraffer simuliert. Als Auslöser für den flächendeckenden Stromausfall wurde bei der Übung ein Extremwetterereignis angenommen.

Steiermark rüstet sich für Ernstfall

Auch abseits der Spitäler bereitet man sich in der Steiermark auf einen möglichen Blackout vor. So verfügt das Rote Kreuz mittlerweile über ein eigenes, unabhängiges Funksystem, eine mobile Tankstelle sowie eine Notstromversorgung in sämtlichen Orts- und Bezirksstellen.

Erst Anfang November fand eine landesweite Übung unter Einbeziehung der Spitäler statt. Auch für steirische Pflegeheime ist eine Notstromversorgung mittlerweile gesetzlich vorgeschrieben.