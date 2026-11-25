i Mit aller Kraft soll das Familienunternehmen gerettet werden. Google Maps Sanierungsplan angenommen Nach Millionenpleite! 23 Arbeitsplätze fallen weg Das steirische Familienunternehmen Schaffer Holz hat einen Sanierungsplan durchgebracht. Allerdings wird die Belegschaft deutlich verkleinert. Von Österreich Heute 25.11.2026, 16:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit vier Generationen widmet sich das Familienunternehmen Schaffer der Verarbeitung von Holz. "Das Beste aus jedem Stamm", lautet der Leitspruch des Betriebes in Weißkirchen in der Steiermark (Bezirk Murtal). Ende August schlitterte das Traditionsunternehmen in die Insolvenz.

Nun gibt es gute Nachrichten für den Betrieb: Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Mittwoch bekannt gibt, haben die Gläubiger dem vorgelegten Sanierungsplan zugestimmt. Die Zukunft des Sägewerks soll damit gesichert werden. Allerdings geht die Sanierung mit schmerzhaften Einschnitten einher.

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Suche nach Investor bisher erfolglos

Seit der Eröffnung des Sanierungsverfahrens am 31. August wurde der Betrieb weitergeführt. Dabei konnten die Vorgaben des Finanzplans eingehalten und teilweise sogar bessere Ergebnisse erzielt werden.

Ursprünglich sollte das Geld für die Sanierung aus den laufenden Einnahmen sowie gegebenenfalls durch den Einstieg eines Investors aufgebracht werden. Die Verhandlungen mit potenziellen Geldgebern blieben bisher allerdings ohne Erfolg.

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Nun muss die Gesellschafterin bei der Finanzierung der Sanierung einspringen, sofern das Unternehmen die erforderlichen Mittel nicht selbst aufbringen kann.

23 Arbeitsplätze fallen weg

Um den Betrieb langfristig aufrechtzuerhalten, sind weitere Sparmaßnahmen notwendig. So wird der Unternehmensbereich "Verkauf In- und Ausland" geschlossen. Zudem wurde auf einen Einschichtbetrieb umgestellt.

Während zu Beginn des Insolvenzverfahrens noch 65 Mitarbeiter beschäftigt waren, werden es künftig nur noch 42 sein.

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Forderungen von über 36 Millionen Euro

Wie dramatisch die finanzielle Lage des Traditionsbetriebes ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen: Insgesamt wurden Forderungen in Höhe von rund 36,24 Millionen Euro angemeldet. Davon wurden knapp 35,68 Millionen Euro anerkannt.

Der größte Gläubiger ist die finanzierende Hausbank mit Forderungen von rund 30,2 Millionen Euro. Diese hat sich grundsätzlich bereit erklärt, unter bestimmten Voraussetzungen mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche befristet zurückzustehen.

Gläubiger stimmen Sanierung zu

Nach der Aufgabe der Eigenverwaltung wurde den Gläubigern ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent vorgelegt. Diesem wurde am Mittwoch mit den erforderlichen Mehrheiten zugestimmt.

Die ersten zehn Prozent sollen innerhalb von 14 Tagen nach rechtskräftiger Bestätigung des Sanierungsplans ausbezahlt werden. Jeweils weitere fünf Prozent werden innerhalb von zwölf beziehungsweise 24 Monaten nach Annahme des Sanierungsplans fällig.