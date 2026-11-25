i "Probleme bei Großauftrag" – jetzt ist Betrieb pleite iStock Keine Rettung in Sicht Millionenpleite mit Bauprojekt! Firma in Konkurs Ein gescheitertes Bauprojekt in Hart bei Graz bringt die Kupermann Holding zu Fall. Die Schulden belaufen sich auf knapp vier Millionen Euro. Von Österreich Heute 25.11.2026, 14:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein geplantes Immobilienprojekt in der Steiermark endet in einer Millionenpleite. Über das Vermögen der Kupermann Holding GmbH mit Sitz in der Grazer Parkstraße wurde am Dienstag am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Konkursverfahren eröffnet.

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt gibt, sind drei Gläubiger mit Forderungen in Höhe von insgesamt 3.992.565 Euro betroffen. Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen keine.

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Bauprojekt wurde nie verwirklicht

Die Grazer Holding war unter anderem auf Unternehmensbeteiligungen sowie die Beteiligung an Immobilien und deren Verwaltung spezialisiert. Zum Verhängnis wurde ihr ein geplantes Bauvorhaben in Hart bei Graz.

Über eine Projektgesellschaft, an der die Holding als unbeschränkt haftende Gesellschafterin beteiligt war, wurden dort Grundstücke für ein Immobilienprojekt erworben. Doch aus den Bauplänen wurde nichts.

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Nach Angaben des insolventen Unternehmens konnte das Vorhaben nicht mehr umgesetzt werden. Der operative Betrieb wurde schließlich eingestellt.

Grundstücke erheblich belastet

Besonders problematisch ist die finanzielle Situation rund um die erworbenen Liegenschaften. Auf diesen lasten erhebliche Verbindlichkeiten. Selbst ein Verkauf der Grundstücke dürfte nach Einschätzung des Unternehmens nicht ausreichen, um die bestehenden Schulden zu decken.

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Als verbliebene Vermögenswerte werden eine noch ausstehende Stammeinlage sowie die Beteiligung an der Projektgesellschaft angeführt. Ob daraus noch Geld für die Gläubiger lukriert werden kann, muss der Insolvenzverwalter prüfen.

Keine Fortführung geplant

Eine Zukunft für die Grazer Holding ist nicht vorgesehen. Eine Fortführung des Unternehmens wird nicht angestrebt.