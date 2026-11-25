i Der Wagen kam nahe einem Bachbett zum Stillstand. FF Kindberg Zustellung mit Hindernissen Postauto landet im Graben – Packerl müssen warten Abseits der Straße endete am Dienstagnachmittag die Fahrt eines Postautos. Die Florianis mussten den Wagen mit einem Kran bergen. Von Österreich Heute 25.11.2026, 13:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf ihr Packerl mussten manche Kindberger am Dienstag wohl etwas länger warten. Ein Postauto war am Nachmittag im Möstlinggraben von der Fahrbahn abgekommen und mehrere Meter weiter nahe einem Bachbett zum Stillstand gekommen.

Gegen 15 Uhr wurden die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Kindberg-Stadt mittels Sirenenalarm zur Fahrzeugbergung gerufen.

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Kran statt Zustellung

Die Einsatzkräfte sicherten den gelben Wagen zunächst gegen weiteres Abrutschen und hoben ihn anschließend mithilfe eines Krans aus dem Straßengraben.

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Abgesehen von einer möglichen Verspätung bei der Postzustellung ging der Vorfall glimpflich aus: Verletzt wurde glücklicherweise niemand.