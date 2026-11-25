i Im Voestalpine-Werk in Kindberg müssen 150 Arbeitsplätze abgebaut werden. Google Maps Wirbel mitten im Jobabbau Voest-Betriebsrat: Untreue-Verdacht weitet sich aus Während Hunderte Mitarbeiter um ihre Jobs bangen, werden die Ermittlungen rund um den Betriebsrat der Voestalpine Tubulars ausgeweitet. Von Österreich Heute 25.11.2026, 13:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Hiobsbotschaften rund um das Voestalpine-Werk im steirischen Kindberg reißen nicht ab. Aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten müssen 150 Stellen abgebaut werden. Gleichzeitig gerät der Betriebsrat zunehmend ins Visier der Justiz.

Nach zwei Anzeigen im Sommer ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue. Wie die "Kleine Zeitung" unter Berufung auf die Beantwortung einer parlamentarischen FPÖ-Anfrage berichtet, hat sich der Kreis der Beschuldigten mittlerweile erweitert.

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Vier Personen im Visier der Ermittler

Das Landeskriminalamt führt inzwischen Erhebungen gegen vier Personen durch. Gegen zwei von ihnen wurde bereits 2021 wegen Untreue ermittelt. Das damalige Verfahren wurde allerdings eingestellt.

"Es besteht der Verdacht, dass Einnahmen nicht ordnungsgemäß abgeführt wurden", heißt es in der Anfragebeantwortung.

Auch Kantine und Automaten im Fokus

Unter die Lupe genommen werden auch mögliche Unregelmäßigkeiten bei der vom Betriebsrat geführten Kantine sowie bei aufgestellten Automaten.

In einer der beiden Anzeigen ist von einer möglichen Schadenssumme von mehr als 50.000 Euro die Rede. In der zweiten wird ein wesentlich höherer Schaden vermutet. Die Staatsanwaltschaft Leoben wollte sich dazu nicht näher äußern. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

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Beschäftigte müssen um Jobs bangen

Besonders brisant ist der Zeitpunkt der Ermittlungen: Das Kindberger Werk mit rund 1.000 Beschäftigten steht aufgrund der hohen US-Zölle wirtschaftlich massiv unter Druck.

Der steirische FPÖ-Sozialsprecher Philipp Könighofer fordert angesichts der Vorwürfe eine rasche Aufklärung. Gerade in Zeiten des Stellenabbaus müssten sich die Mitarbeiter auf ihre Belegschaftsvertretung verlassen können.