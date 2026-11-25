i Kult-Wirtin Inge Holl vom "Stix II" ist im 69. Lebensjahr gestorben Google "Schatz vom Stix II" Trauer in Graz – Kult-Wirtin Inge Holl ist tot Große Trauer in Graz: Kult-Wirtin Inge Holl vom "Stix II" ist im 69. Lebensjahr gestorben. Stammgäste nehmen bewegend Abschied. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 16:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Graz verliert eines seiner bekanntesten Beisl-Gesichter: Inge Holl, die langjährige Wirtin des "Stix II" am Andreas-Hofer-Platz, ist am Dienstag (24. November) im 69. Lebensjahr gestorben.

Noch vor wenigen Wochen stand sie hinter der Theke, plauderte mit ihren Stammgästen und sorgte für den vertrauten Schmäh. Nun ist die Trauer um die beliebte Grazerin groß.

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Für Inge Holl war die Gastronomie nicht bloß ein Beruf. Bereits mit 15 Jahren arbeitete sie in der legendären "Wartburg" im Grazer Univiertel.

1989 eröffnete sie ihr erstes eigenes Lokal, das "Stix I" in der Leonhardstraße. Ihre Gäste kannten und schätzten sie als "Stix-Mami" – herzlich, humorvoll und durchaus resolut.

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Nachdem sie das erste Lokal 2002 wegen eines Hausverkaufs aufgeben musste, zog sie an den Andreas-Hofer-Platz. Das "Stix II" im runden Gebäude über der Tiefgarage wurde zu einem Treffpunkt für unterschiedlichste Menschen. Buslenker, Anwälte und viele andere Grazer saßen hier gemeinsam am Tisch.

"Unser Schatz vom Andreas-Hofer-Platz"

Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, schenkten Stammgäste ihrer Wirtin bereits 2011 ein großes Plakat mit der Aufschrift "Unser Schatz vom Andreas-Hofer-Platz". Sie hängte es stolz über den Eingang. An Pension dachte Holl lange nicht. "Mir taugt’s einfach hier", sagte sie noch vor knapp zwei Jahren.

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Wie viel die Wirtin ihren Gästen bedeutete, zeigt ein Nachruf von Dieter Demmelmair von der Holding Graz. Er beschreibt sie als Freundin und Mittelpunkt einer Gemeinschaft, die bei ihr nicht nur zum Essen und Trinken zusammenkam.

Seine Erinnerung bringt es auf den Punkt: "Denn ins Café Stix II ging man nur die ersten Male, ab dann ging man zur Inge."