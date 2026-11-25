i Der Beamte wurde suspendiert, legte nun auch sein Mandat zurück. istock Auch als Beamter suspendiert Wirbel um Nazi-Vorwürfe: Gemeinderat legt Mandat zurück Ein steirischer Polizist steht im Verdacht der nationalsozialistischen Wiederbetätigung. Nun zieht der Gemeinderat politische Konsequenzen. Von Österreich Heute 25.11.2026, 17:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst die Suspendierung, jetzt der politische Rückzug! Ein steirischer Polizist, der für die ÖVP im Gemeinderat saß, ist ins Visier der Justiz geraten. Gegen den Beamten wird wegen des Verdachts der nationalsozialistischen Wiederbetätigung ermittelt. Bei einer Durchsuchung seiner Räumlichkeiten wurden NS-Devotionalien entdeckt.

Nachdem der Beamte bereits vorübergehend vom Dienst suspendiert worden war, zieht er nun auch auf politischer Ebene Konsequenzen. Wie die ÖVP gegenüber der "Kleinen Zeitung" bestätigte, hat der Mann sein Gemeinderatsmandat zurückgelegt.

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Polizist war gar kein Parteimitglied

Kurios: Ein Parteiausschlussverfahren hätte dem Beamten gar nicht gedroht. Zwar war der Polizist auf der Liste der ÖVP angetreten, Mitglied der Partei war er allerdings nicht.

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Sein Gemeinderatsteam hätte ihn jedoch aus seinen Reihen ausschließen können. In diesem Fall hätte der Beamte sein Mandat als sogenannter wilder Gemeinderat behalten können. Mit seinem Rücktritt ist diese Möglichkeit nun vom Tisch.

Rückkehr weiterhin möglich

Seitens der Volkspartei wird die Unschuldsvermutung betont. Sollten sich die Vorwürfe gegen den Polizisten als haltlos herausstellen, wäre sogar eine Rückkehr in den Gemeinderat möglich. Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin auf das Mandat verzichtet.